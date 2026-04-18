Madonna sorprende al cantar en Coachella junto a Sabrina Carpenter

Coachella 2026 vivió uno de sus momentos más comentados de este año cuando la legendaria Madonna apareció de sorpresa durante el espectáculo de Sabrina Carpenter, elevando la euforia del público en el Empire Polo Club de Indio, California. La inesperada colaboración reunió a dos generaciones del pop en una presentación que combinó clásicos, estreno musical y complicidad sobre el escenario.

La aparición ocurrió tras la interpretación de “Juno”, cuando comenzaron a sonar los acordes de “Vogue”. Vestidas con estéticas coordinadas, cabello rubio y corsés de encaje, ambas artistas interpretaron ese éxito icónico antes de continuar con una canción inédita que formará parte de “Confessions on a Dance Floor: Part II”, el próximo álbum de Madonna, previsto para lanzarse en julio. El cierre llegó con “Like a Prayer”, coreada por miles de asistentes.

Según varios vídeos publicados en las redes sociales, la veterana cantante se mostró muy agradecida por la experiencia. “Muchas gracias por invitarme a tu show”, dijo Madonna al terminar la primera canción, a lo que Carpenter respondió sin pensarlo: “No hace falta agradecer, Madonna. Puedes tener lo que quieras”, desatando risas y aplausos.

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El momento también fue significativo para la “Reina del Pop”, quien recordó que su primera presentación en Coachella ocurrió hace 20 años. “Estar de vuelta después de tanto tiempo es como cerrar un círculo”, expresó desde el escenario la cantante de 67 años.

El espectáculo de Carpenter, que incluyó temas como “Espresso” y su nuevo sencillo “House Tour”, tuvo además otro invitado sorpresa: el actor Terry Crews, quien apareció brevemente para cantar fragmentos de “A Thousand Miles”, sumando un toque inesperado y festivo a la noche.

Con esta presentación, Coachella volvió a confirmar su capacidad para crear instantes únicos, donde el pasado y el presente de la música pop se encuentran frente a una audiencia global.