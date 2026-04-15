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Madonna anuncia nuevo álbum: “Confessions on a Dance Floor: Part II”

La superestrella del pop reveló la fecha de lanzamiento de la secuela de su icónico disco, dos décadas después

15 de abril de 2026 - 12:27 PM

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Esta imagen de la portada del álbum publicado por Warner Records muestra "Confessions ll" de Madonna, que saldrá a la venta el 3 de julio. (Rafael Pavarotti)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Como cantaba Madonna en su éxito de 2005, “Hung Up”, el tiempo pasa muy despacio. Pero sigue avanzando.

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El miércoles, la superestrella del pop anunció que publicará un nuevo álbum, “Confessions on a Dance Floor: Part II”, el 3 de julio a través de Warner Records, 21 años después del original.

Es emocionante por varias razones: el álbum es una secuela de su lanzamiento de 2005, “Confessions on a Dance Floor”, y su primer álbum completo en siete años, desde “Madame X” de 2019. Associated Press calificó este último álbum como un paso en falso, sin embargo, el original “Confessions” ha sido ampliamente considerado como un retorno a la cima de sus poderes pop. El álbum, aclamado por la crítica y que produjo éxitos como “Hung Up”, “Sorry”, “Get Together” y “Jump”, fue un disco dance-pop para una nueva era de clubbers. Obtuvo el certificado de platino de la Recording Industry Association of America (RIAA) y ganó un Grammy al mejor álbum electrónico/dance en 2006.

Madonna ya había bromeado anteriormente con un segundo trabajo de “Confessions”. En diciembre de 2024, compartió un vídeo de Instagram en el que aparecía en el estudio con el productor del álbum original, Stuart Price.

En el anuncio oficial a la prensa, Madonna compartió un manifiesto que ella y Price tenían para el álbum.

Aunque trató de ser discreta, Madonna captó toda las miradas la llegar a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana en Milan que rindió homenaje al estilo de la estrella musical en los 90.Madonna a su llegada al desfile.
1 / 16 | Madonna se roba el "show" en desfile de Dolce & Gabanna con velo y corona. Aunque trató de ser discreta, Madonna captó toda las miradas la llegar a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana en Milan que rindió homenaje al estilo de la estrella musical en los 90. - Antonio Calanni

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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