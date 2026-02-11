Opinión
Música
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Shakira podrá superar a Lady Gaga y Madonna en Copacabana?

La estrella colombiana ofrecerá en mayo un concierto gratuito en la playa brasileña

11 de febrero de 2026 - 1:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante colombiana Shakira. EFE/ STR (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Río de Janeiro - Shakira ofrecerá el próximo 2 de mayo próximo un concierto gratuito en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, en el que, así como ocurrió con Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025, se espera la asistencia de al menos un millón de personas.



“Confirmado”, se limitó a decir el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en un mensaje en redes sociales en el que publicó apartes de una presentación de la cantante y compositora colombiana, en medio de especulaciones sobre la atracción de la próxima edición del evento “Todo el mundo en Río”.

La intérprete de “Waka Waka” y “Pies descalzos” estaba en una lista de posibles atracciones para el concierto gratuito anual en Río que incluía a ídolos mundiales como Justin Bieber, Britney Spears y U2.Esta será la tercera vez que la colombiana se presentará para el público brasileño.

Shakira ofreció un concierto en Brasil en 1997, cuando aún no era tan conocida, y regresó al país el año pasado, dentro de su gira “Las mujeres ya no lloran”, con escalas en Río y São Paulo.

En Río de Janeiro ofreció precisamente el primero de los 44 conciertos previstos por su gira en todo el mundo.

Lady Gaga, la atracción de la edición del año pasado de “Todo mundo en Río”, ofreció, igualmente en la primera semana de mayo, un multitudinario concierto gratuito en Copacabana que duró unas dos horas y congregó a 2.1 millones de personas, según estimaciones oficiales.

La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga se presenta en un macroconcierto gratuito en la playa de Copacabana este sábado, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga se presenta en un macroconcierto gratuito en la playa de Copacabana este sábado, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda Lady Gaga se presenta durante su concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el sábado 3 de mayo de 2025. (Foto AP/Silvia Izquierdo)
1 / 14 | FOTOS: Lady Gaga se apodera de la playa de Copacabana en Río de Janeiro. La cantante y compositora estadounidense Lady Gaga se presenta en un macroconcierto gratuito en la playa de Copacabana este sábado, en Río de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda - Antonio Lacerda

El público que disfrutó de la cantante neoyorquina superó los 1.6 millones que asistieron en 2024 al concierto de Madonna, también en Copacabana.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
