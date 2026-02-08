Katy Perry y Madonna le envían su apoyo a Bad Bunny en el Super Bowl
Las megaestrellas reaccionan a la presentación del cantante puertorriqueño
8 de febrero de 2026 - 4:37 PM
Las expectativas por la presentación estelar del puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX incrementan a horas del evento en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.
Es por ello que las redes sociales están inundadas en mensajes de apoyo para que Bad Bunny, haga esta noche historia, como el primer latino en presentarse con un repertorio en español. No obstante, estrellas de toda la música y el entretenimiento están apoyando al ícono puertorriqueño, mientras este se prepara para la actuación musical de menos de 15 minutos, según la reglamentación de la NFL.
La canante Katy Perry, quien también fue anteriormente una de las artistas principales del Super Bowl en el 2015 le envió hoy, domingo, un mensaje a Benito Martínez Ocasio en su cuenta de X.
you got this @sanbenito remind the world what the real American dream looks like 🏈♥️ #SuperBowlLX— KATY PERRY (@katyperry) February 8, 2026
“Sanbenito, recuérdale al mundo cómo se ve el verdadero sueño americano”, aseguró Katy Perry.
Otra de las estrellas que también respalda a Bad Bunny y que actuó en el 2012 en el medio tiempo del Super Bowl fue Madonna.
La reina del pop compartió una foto de uno de sus perros con unas orejas de conejo con el mensaje que lee: “go Bad Bunny”, acompañado de dos emojis de la bandera de Puerto Rico.
Más temprano la actriz Lynda Carter y el diseñador Kenneth Cole publicaron su respaldo a Bad Bunny.
