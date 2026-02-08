Opinión
Entretenimiento




Rubén Blades en defensa de Bad Bunny: “Da pena el grado de ignorancia”

El cantautor le habla directamente a los detractores de la estrella puertorriqueña

8 de febrero de 2026 - 11:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rubén Blades fue el invitado sorpresa del concierto 23 de Bad Bunny en su residencia musical en Puerto Rico. Foto: Eric Rojas (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- El renombrado cantautor Rubén Blades ha salido en defensa de Bad Bunny, quien hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum del año, la categoría más importante que se otorga por primera vez a una producción en español, pero que, según detractores, es considerado como “basura”.



En un artículo de opinión publicado en sus redes sociales titulado “Sobre los Premios, y las Opiniones”, el salsero panameño advierte que “mucha gente critica a Bad Bunny argumentando que ‘canta basura’, ‘canta mal’ y que por eso no merece recibir ningún tipo de premio, reconocimiento o alabanza”.

Explica que sus recientes felicitaciones a Bad Bunny por triunfar en los premios Grammy con ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, el primer álbum totalmente en español en coronarse como mejor del año, causaron miles de comentarios, entre ellos muchos negativos.

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

El momento en que Bad Bunny ganó y lloró en los Grammy: este fue su mensaje a Puerto Rico

¡Orgullo boricua! Mira el emotivo discurso de la estrella boricua al alzarse con el premio de Álbum del Año.

Lo desagradable es ver cómo el odio permea la opinión de muchos de los que critican. Da pena el grado de ignorancia y falta de argumentos que distingue a la mayoría de los que insultan pero no proponen”, advierte Blades, una de las voces de la salsa más respetada mundialmente.

En su análisis Blades cita la historia de Elvis Presley, que en su tiempo también “fue insultado, censurado, prohibido e incluso denunciado como agente de Satanás”, para después convertirse en un referente en la música mundial.

Blanco de críticas conservadoras

Bad Bunny ha sido blanco de críticas que han llegado incluso a la Casa Blanca, tras ser elegido para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl que se llevará a cabo el próximo domingo en Santa Clara (California).

El presidente Donald Trump, que tenía previsto asistir, desistió argumentando que no quería desplazarse tan lejos de la capital estadounidense y que no le gustaban los artistas escogidos en referencia al puertorriqueño y la banda de rock Green Day, que también participará en el evento.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson también calificó como “terrible” la selección de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de Bad Bunny, para dirigir el show.

Entre las figuras conservadoras latinas y seguidoras de Trump que se lanzaron contra Bad Bunny tras ganar el Grammy destaca Eduardo Verástegui, que en sus redes sociales consideró que lo que el puertorriqueño produce es “basura cultural”, orientada a la destrucción moral masiva.

La descripción de Verástegui ha sido usada por personas a las que la música de Bad Bunny no les apetece escuchar.

“Mi consejo: si no te gusta un género musical o un artista, o no tienes la disposición para tolerarlo, simplemente no lo escuches. No hay necesidad de mentar la madre al músico, ni a quien canta, a la banda que lo acompaña, o a quien le guste oírlo. No hay necesidad de insultar, descalificar, censurar, ni ofender, y si esa es tu reacción, sugiero que busques ayuda, pues debes sufrir de un problema que seguramente crea una gran dificultad en tu diario existir y en el de otros”, asegura Blades en su escrito sin referirse a nadie específicamente.

En su escrito, el cantante de “Pedro Navajas” y “Decisiones” también hace una defensa del reguetón, el trap, el rap, y el hip-hop, al asegurar que son manifestaciones de una generación “que tiene una nueva manera de ver e interpretar” al mundo.

“Lo que mi gusto rechaza simplemente no escucho, pero sin exigir su prohibición; prefiero que cada cual decida lo que desea”, sentencia el músico que reside en California.

Bad Bunny aseguró en una conferencia de prensa en San Francisco (California) que convertirá el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta” y que llevará “mucha cultura puertorriqueña” al espectáculo del descanso, en el que se alzará como el primer artista en encabezar el medio tiempo del deporte rey de Estados Unidos con un catálogo musical íntegramente en español, haciendo nuevamente historia.

Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa“Estoy emocionado por el show, pero me siento más emocionado por la gente, mi familia, mis amigos, gente que sé que siempre han creído en mí. Eso es lo que hace este show especial”, declaró “El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura, no quiero dar spoilers pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, concluyó.
1 / 8 | “Estoy emocionado por el show": Bad Bunny en la previa del Super Bowl XL. Antes de tomar el escenario en el estadio Levi’s este domingo, el artista boricua se presentó en el Moscone Center de San Francisco en conferencia de prensa - The Associated Press
Bad Bunny Rubén Blades
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
