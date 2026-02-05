Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Así se escuchan los ensayos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Un vecino de Santa Clara en California comparte los temas que sonarán en el espectáculo de la estrella puertorriqueña

5 de febrero de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante puertorriqueño Bad Bunny en la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. EFE/ STR (STR)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

A días del histórico espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl en California comienzan a filtrarse lo que ocurre en los ensayos en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara en California.

RELACIONADAS

Las expectativas incrementan con la cercanía del domingo, 8 de febrero cuando la estrella puertorriqueña se presente como el primer artista latino en ofrecer una actuación completamente en español. En las redes sociales los fans de Benito Martínez Ocasio, nombre del artista, han comenzado a lanzar posibles canciones que Bad Bunny debe incluir en la presentación del medio tiempo que debe durar menos de 15 minutos por la reglamentación de la NFL.

Medios y plataformas digitales hasta han compartido el anhelado “playlist” que debe interpretar el exponente urbano, cuya fórmula de éxito es y ha sido la discreción con la que trabaja él y su equipo de trabajo.

Sin embargo, un residente de Santa Clara que vive a cuadras del estadio en el que se medirán los Patriots, de Nueva Inglaterra, y los Seahawks, de Seattle ha compartido varios videos en la plataforma de TikTok sobre los ensayos del espectáculo. El usuario bajo el nombre de Tiny Rosales publicó en su cuenta varios videos en el que se escucha con fuerza el éxito “Baile inolvidable”, revelando que la sabrosa salsa pondrá al estadio a bailar.

@tinyrosales

#SuperBowl #rehearsals #BadBunny #superbowlhalftimeshow

♬ original sound - Tiny Rosales

El video cuenta con casi tres millones de reproducciones. Rosales, además, compartió hace unas horas otro video en el que se escuchan notas musicales.

@tinyrosales

#superbowl #rooftopviews #2026

♬ original sound - Tiny Rosales

Entre tanto habrá que esperar hasta el domingo para conocer cuál será el repertorio de la cita musical que marca la historia del primer latino en actuar completamente en español en el evento deportivo.

Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud.El artista puertorriqueño apostó por una estética elegante y minimalista en una de las noches más importantes de la música.Bad Bunny agradece desde el escenario tras recibir el máximo reconocimiento de la noche.
1 / 10 | De la alfombra roja al escenario: así fue el paso de Bad Bunny por los Grammy. Bad Bunny posa a su llegada a la alfombra roja de los premios Grammy, donde volvió a captar miradas con un look sobrio y cargado de actitud. - Jordan Strauss
Bad BunnyNFLSuper Bowl
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
