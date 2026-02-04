Fanáticos corren para aprender español antes del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

Se espera que Bad Bunny interprete el espectáculo del descanso del Super Bowl el domingo íntegramente en español, lo que ha inspirado a los fans a aprender rápidamente el idioma.

En octubre, el cantante puertorriqueño -nacido Benito Antonio Martínez Ocasio- dio el pistoletazo de salida a la 51ª temporada de “Saturday Night Live” expresando su orgullo por el logro en español, tras lo cual dijo en inglés: “Si no habéis entendido lo que acabo de decir, ¡tenéis cuatro meses para aprender!”.

Esa declaración avivó aún más la ira de algunos conservadores que han vilipendiado a Bad Bunny por hablar en contra de las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump. El cantante canceló la parte estadounidense de su gira el año pasado por miedo a que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas atacaran a sus fans.

Ha habido un frenesí en Internet de gente que publica sobre las letras de Bad Bunny, incluidos puertorriqueños que explican el argot utilizado por el cantante y no hispanohablantes que documentan su viaje para aprender español.

La expectación por su actuación en el descanso no ha hecho más que intensificarse desde el pasado fin de semana, cuando su álbum, “Debí Tirar Más Fotos”, se convirtió en el primer disco en español en ganar el Grammy al álbum del año. En la ceremonia de entrega de los premios no eludió abordar las operaciones federales contra la inmigración.

“Antes de dar las gracias a Dios, voy a dar las gracias a ICE”, dijo en inglés tras ganar su primer Grammy por un álbum de música urbana. “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

Los aficionados aprenden español

Niklaus Miller, de 29 años, se ha puesto las pilas para aprenderse las letras de Bad Bunny desde la aparición de la cantante en SNL hace meses.

“Soy lo bastante iluso como para pensar ‘esto sería fácil. Podría aprenderlo bastante rápido’”, afirma Miller.

El fervor por aprender un nuevo idioma en un breve espacio de tiempo pone de relieve el poderoso impacto de la cultura latina en Estados Unidos a pesar de la retórica y las acciones antiinmigrantes del presidente.

“Lo sentí como una forma de protesta”, dijo Miller. “¿Qué puedo hacer yo ahora además de lo que está haciendo todo el mundo que intenta ayudar? Me siento bien”.

Miller dice que ha recibido mensajes de personas que ven sus vídeos con sus padres desde que empezó a publicar sobre el proceso de aprender español. Dicen que se sienten vistos y apreciados.

Aunque Miller no se ha aprendido toda la discografía de Bad Bunny, sí se ha aprendido partes de seis canciones que cree que formarán parte del espectáculo del descanso, entre ellas “Tití Me Preguntó”, “DtMF” y “Baile Inolvidable”.

El día después de que se anunciara que Bad Bunny sería el acto del descanso, O’Neil Thomas, de 28 años, actor y creador de contenidos de Nueva York, empezó a aprenderse el catálogo del cantante.

“Estaba muy emocionado porque no era un artista que me esperara”, dijo Thomas. “Y teniendo en cuenta cómo estamos ahora mismo con el estado del país, creo que es la persona perfecta para encabezar un escenario tan enorme”.

La respuesta a sus vídeos de TikTok -que muestran a Thomas aprendiendo “NUEVAYoL” y otros temas- ha sido realmente positiva, añadió Thomas. Muchos puertorriqueños se han puesto en contacto con él y le han dicho que están orgullosos de que alguien de fuera de la comunidad intente conocer su cultura.

La música y la cultura latinas intensifican el interés por la lengua

“La gente ya estaba empezando a hacer el esfuerzo de aprender español como resultado de su interés por la música latina”, dijo Vanessa Díaz, profesora asociada de estudios chicanos y latinos en la Universidad Loyola Marymount. “El Super Bowl en sí es un empujón adicional para una tendencia que ya se estaba produciendo”.

Díaz, que es coautor de “P FKN R: Cómo Bad Bunny se convirtió en la voz global de la resistencia puertorriqueña”, afirma que el auge de la música latina en la última década ha empujado a los no hispanohablantes a aprender el idioma. Los mensajes claros de Bad Bunny en sus letras, vídeos y actuaciones amplifican ese interés, afirma Díaz.

El español es la lengua más hablada en los hogares de Estados Unidos, por detrás del inglés, excepto en tres estados, según datos del Censo. Más del 13% de los residentes mayores de 5 años lo hablan.

Para Thomas, la música de Bad Bunny ofrecía la oportunidad perfecta para asumir el reto de aprender un nuevo idioma.

“Me encanta el español y siempre he querido aprenderlo”, dice Thomas. “Así que esto ha sido una introducción divertida para mí para finalmente afinar”.

Tanto Miller como Thomas afirmaron que aprender español, concretamente español puertorriqueño, en un corto periodo de tiempo ha sido un reto único.

Thomas afirma que escuchar la música de Bad Bunny de forma casual es una experiencia diferente a aprender las letras.

“Escuchar su música es muy divertido”, dice Thomas. “La cantidad de veces que he pulsado rebobinar sólo para coger una frase, ni siquiera puedo contarlas”.

Miller dijo que lo difícil de aprender las canciones es que el dialecto puertorriqueño tiende a cortar algunas palabras y es muy rápido. Miller dijo que si no ha trabajado en la comprensión de una canción durante días, puede olvidar la pronunciación y es difícil volver a ella.

“Es divertido, pero también estresante, porque soy una persona del tipo A, así que ha sido duro, sinceramente”, dijo Miller. “Estoy disparando a todos los cilindros”.

Un hito para la cultura latina también es políticamente divisivo

La contratación de Bad Bunny en el Super Bowl ha sido divisiva desde el principio. Trump calificó la selección de “ridícula”. Los conservadores lo han calificado de antiestadounidense, a pesar de que los puertorriqueños nativos también son ciudadanos estadounidenses. Turning Point USA está organizando un “All-American Halftime Show” alternativo con un cartel encabezado por Kid Rock.

Todo esto se produce en un contexto en el que los latinos y las comunidades hispanohablantes están en el punto de mira de las medidas migratorias de Trump. Sus acciones ejecutivas han ampliado enormemente quién es elegible para la deportación y las audiencias rutinarias se han convertido en trampas de deportación para los migrantes.

Para Bad Bunny, el espectáculo del descanso es el escenario definitivo para mostrar su música, su herencia y su influencia mundial. Para la NFL y Apple Music, se trata de encontrar el equilibrio: ofrecer un espectáculo que celebre la diversidad sin suscitar polémicas que ahuyenten a los anunciantes.

El Comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha defendido la elección, citando la inmensa popularidad de Bad Bunny.

Petra Rivera-Rideau, profesora asociada de Estudios Americanos en el Wellesley College y coautora de “P FKN R”, afirmó que existe una larga historia en Estados Unidos de criminalización del español.

Bad Bunny está consiguiendo que sea guay conocer el idioma y cambiando la narrativa en torno a él, dijo Díaz. Ahora el español es algo que la gente aspira a aprender.

Díaz no cree que su actuación vaya a cambiar necesariamente la forma en que se percibe a los latinos en Estados Unidos, pero afirma que creará una conversación interesante dependiendo de “cómo la gente va a lidiar con la magnitud de tener a alguien como Bad Bunny en el escenario”.