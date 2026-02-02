Bad Bunny comparte cómo celebró en la noche que hizo historia en los Grammy

¡Hasta merengue bailó! La felicidad del exponente de fama mundial Bad Bunny le brota por cada poro de su ser. No es para menos, hizo historia en la 68.ª edición de los Grammy al convertirse en el primer latino en ganar la categoría de “Álbum del Año” con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un disco completamente en español.

También obtuvo dos gramófonos al copar las categorías de Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”.

Desde entonces todo ha sido celebración, por lo que Benito Antonio Martínez Ocasio compartió durante la tarde del lunes, a través de su cuenta de Instagram, algunas fotografías y un video en los que se muestra con sus tres galardones, como quien cobija sus más preciado tesoros.

Liberado de la chaqueta del diseño masculino de la casa Schiaparelli, luce sonriente, dando gritos y hasta bailando merengue.

En las fotografías se puede apreciar que gozó de la compañía de su equipo de trabajo, incluyendo al CEO de Rimas Entertainment, Noah Assad, y su director creativo, Janthony Oliveras. Las reacciones no se hicieron esperar, cuyos mensajes denotan admiración, orgullo y respeto hacia el cantante natural de Vega Baja por parte varios de sus colegas del género urbano, así como otras personalidades e intérpretes de otros géneros musicales.

Durante la noche del domingo, el exponente de 31 años de edad reafirmó su influencia global, además de marcar un hito histórico en la música latina.

Con su más reciente proyecto discográfico “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, se convirtió en el primer artista de habla hispana en competir simultáneamente en las tres categorías principales.

El artista boricua también estuvo nominado en otras tres categorías, que incluían Grabación del Año, Canción del Año por “DtMF”, y Mejor Diseño de Empaque como director de arte de su propio álbum.