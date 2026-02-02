Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny arremete contra el ICE: “No somos salvajes, somos humanos”

Sus expresiones le valieron una fuerte ovación de los presentes en el prestigioso evento

2 de febrero de 2026 - 10:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles - Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy: “No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, dijo tras recoger el galardón a mejor álbum de música urbana.

RELACIONADAS

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, comenzó el artista puertorriqueño tras subir al escenario. Le siguió una fuerte ovación de los asistentes.

Bad Bunny agregó durante su poderoso discurso que el odio “solo genera más odio”.

El artista puertorriqueño Bad Bunny a su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2026.Bad Bunny cuenta con nominaciones en seis categorias. FKA twigs.
1 / 51 | Grammy 2026: famosos derrochan elegancia en la alfombra roja. El artista puertorriqueño Bad Bunny a su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2026. - Jordan Strauss

“Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.

Las palabras del puertorriqueño se producen en medio de la indignación en Estados Unidos después de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes contra las redadas migratorias en Mineápolis.

Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense.La jornada de acción, bautizada "apagón nacional", fue convocada por organizaciones de defensa de los migrantes tras la conmoción causada por la muerte de Renee Good y Alex Pretti. Trump recurrió a Truth Social para describir a Pretti, el enfermero de 37 años abatido por disparos de agentes migratorios el 25 de enero, como un "agitador y, tal vez, insurrecto".
1 / 12 | Miles en Minnesota se lanzan a las calles en repudio a la administración de Donald Trump. Miles de personas desfilaron el viernes en Mineápolis para protestar contra las redadas de la policía migratoria estadounidense. - Alex Brandon

’DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, de Bad Bunny se impuso este domingo con el Grammy a mejor álbum de música urbana, una cateogría en la compartía junto a ‘Mixteip’, de J Balvin; ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, de Feid; ‘NAIKI’, de Nicki Nicole; ‘EUB DELUXE’, de Trueno y ‘SINFÓNICO (En Vivo)’, de Yandel.

Tags
Breaking NewsGrammyBad BunnyICE-HSI
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: