MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny luce el primer diseño masculino de Schiaparelli en los Grammy 2026

El boricua deslumbró en la alfombra roja con un esmoquin ceñido en silueta de reloj de arena

2 de febrero de 2026 - 9:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny en la alfombra roja de los Grammy 2026 (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimiento

El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo historia en la alfombra roja de la 64.ª edición de los premios Grammy al lucir el primer diseño masculino de la casa Schiaparelli.

La voz de “BAILE INoLVIDABLE” vistió un esmoquin ceñido, color blanco y negro, con silueta de reloj de arena, acentuado por un cordón tipo corsé en la espalda de su chaqueta.

“Este look fue fácil, mira lo bien que me queda”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio a Vogue durante la última prueba del atuendo. “Mi personalidad puede conectar con diferentes mundos y estilos. Lo mismo ocurre con la música”, añadió al hablar sobre su elegante look, que se completó con joyas de Cartier.

“En cuanto a quién es Benito hoy en día, esta es la versión más elevada de sí mismo. Dado que Schiaparelli ha creado este conjunto y nunca antes había diseñado ropa masculina, se trata de algo realmente novedoso y refrescante”, explicó por su parte su estilista, Storm Pablo, a Vogue.

Cabe destacar que la moda masculina en Schiaparelli es algo reciente desde que el diseñador estadounidense Daniel Roseberry se integró a la casa en 2019, y que en 2026 Bad Bunny lleva por primera vez la marca francesa a un escenario tan importante como los Grammy.

Esta noche, el boricua se encuentra nominado en seis categorías entre las que se encuentra: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.

El artista puertorriqueño Bad Bunny a su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2026.Bad Bunny cuenta con nominaciones en seis categorias. FKA twigs.
1 / 51 | Grammy 2026: famosos derrochan elegancia en la alfombra roja. El artista puertorriqueño Bad Bunny a su llegada a la alfombra roja de los Grammy 2026. - Jordan Strauss

Tags
Bad BunnyModaGrammy
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
