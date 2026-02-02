Bad Bunny luce el primer diseño masculino de Schiaparelli en los Grammy 2026

El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo historia en la alfombra roja de la 64.ª edición de los premios Grammy al lucir el primer diseño masculino de la casa Schiaparelli.

La voz de “BAILE INoLVIDABLE” vistió un esmoquin ceñido, color blanco y negro, con silueta de reloj de arena, acentuado por un cordón tipo corsé en la espalda de su chaqueta.

“Este look fue fácil, mira lo bien que me queda”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio a Vogue durante la última prueba del atuendo. “Mi personalidad puede conectar con diferentes mundos y estilos. Lo mismo ocurre con la música”, añadió al hablar sobre su elegante look, que se completó con joyas de Cartier.

“En cuanto a quién es Benito hoy en día, esta es la versión más elevada de sí mismo. Dado que Schiaparelli ha creado este conjunto y nunca antes había diseñado ropa masculina, se trata de algo realmente novedoso y refrescante”, explicó por su parte su estilista, Storm Pablo, a Vogue.

Cabe destacar que la moda masculina en Schiaparelli es algo reciente desde que el diseñador estadounidense Daniel Roseberry se integró a la casa en 2019, y que en 2026 Bad Bunny lleva por primera vez la marca francesa a un escenario tan importante como los Grammy.

Esta noche, el boricua se encuentra nominado en seis categorías entre las que se encuentra: Álbum del Año, Grabación del Año y Canción del Año.