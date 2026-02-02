Entre lágrimas, Bad Bunny se alza con el “Álbum del Año” en los Grammy 2026

En una increíble noche para la música en español, Bad Bunny hizo historia en la 68.ª edición de los Grammy al convertirse en el primer latino en ganar la categoría de “Álbum del Año” con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un disco completamente en español.

“Puerto Rico, créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que 100 x 35 y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia, gracias a todas las personas que han creído en mí durante toda mi carrera, a todas las personas que trabajaron en este álbum. Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico, te amo”, expresó Benito Antonio Martínez Ocasio al recibir el galardón.

También dedicó unas palabras a los migrantes, a los latinos, a quienes han sufrido la pérdida de seres queridos y a otros artistas que, según él, también merecían ganar el cotizado galardón.

“Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su país para seguir sus sueños. Para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante y continuar con mucha fuerza, este premio es para ustedes. Gracias por tanto amor, los quiero. A todos los latinos del mundo entero y a todos los artistas que estuvieron antes y que merecieron estar en esta tarima recibiendo este premio“, finalizó

El artista boricua se encontraba nominado en seis categorías que incluían Grabación del Año y Canción del Año por “DtMF”, Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global por “EoO” y Mejor Diseño de Empaque como director de arte de su propio álbum.

Esta noche, el exponente de 31 años de edad no solo reafirmó su influencia global, sino que además marcó un hito histórico para la presencia de la música en español en los máximos galardones de la industria. Con su más reciente proyecto discográfico “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, se convirtió en el primer artista de habla hispana en competir simultáneamente en las tres categorías principales.

Recordemos que “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” marca la segunda vez en la historia en que un álbum completamente en español es nominado a Álbum del Año, logro que el propio Benito Antonio Martinez Ocasio alcanzó previamente con “Un verano sin ti”.

Categorías en las que Bad Bunny estaba nominado

- Mejor Álbum de Música Urbana

Ganador: Bad Bunny

Al recibir este reconocimiento, Bad Bunny arremetió contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso: “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, expresó tras subir al escenario, recibiendo una fuerte ovación por parte del público.

- Mejor Interpretación de Música Global

Ganador: Bad Bunny “EoO”

Este galardón fue entregado durante la pregala del evento y el mismo no fue televisado.

- Mejor Diseño de Empaque

Ganador: Chromakopia y Tyler, The Creator

- Canción del Año

Ganador: “Wildflower” Billie Eilish

- Grabación del Año

Ganador: “Luther” Kendrick Lamar y SZA

- Álbum del Año

Ganador: Bad Bunny

En medio de la gala, el presentador Trevor Noah se sentó junto al boricua para felicitarlo por su gesta con la residencia “No me quiero ir de aquí”, celebrada en verano de 2025 en Puerto Rico, así como por la inyección económica que dejó la misma en la isla.

Durante su interacción, bromeó con Bad Bunny sobre no poder presentarse en el escenario de los Grammy debido a su participación en el Super Bowl el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“No, no me causen problemas, chicos”, le respondió en inglés el artista.

Más adelante, Noah sorprendió cantando parte del tema “DtMF” en compañía de pleneros.

“Ya que estás aquí, ¿puedo pedirte un favor? Si las cosas siguen empeorando en Estados Unidos, ¿puedo irme a vivir contigo a Puerto Rico?”, preguntó Noah.

“Trevor, tengo una noticia para ti. Puerto Rico es parte de Estados Unidos…”, respondió el boricua. “No les digas, Benny. Necesito un plan B”, finalizó Noah.