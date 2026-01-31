¡Qué! El curioso asiento que le dieron a Bad Bunny al lado de otra estrella en los Grammy

A un día de que arranque la 68ª edición de los premios Grammy, un video compartido por la cadena CBS despertó la curiosidad entre fanáticos y observadores de la industria al revelar la ubicación de varios artistas dentro del Crypto.com Arena, dejando cómo quedarán las mesas que reúnen a algunas de las figuras más influyentes y prometedoras del panorama musical actual.

En una de las mesas estará Miley Cyrus sentada junto a Bad Bunny, una combinación que une a dos de los artistas con mayor alcance global en la actualidad. El intérprete boricua llega a la gala con seis nominaciones y en busca de hacer historia nuevamente si alcanza el máximo galardón de la noche, el de Álbum del año, con "Debí tirar más fotos".

Otra mesa que no pasa desapercibida es la que comparten Finneas y Billie Eilish, el dúo de hermanos que ha redefinido el pop alternativo de la última década y que vuelve a figurar entre los favoritos en varias categorías.

PUBLICIDAD

@cbs All of our favorite artists belong sitting together at the 2026 #GRAMMYs 🤝🪑 Catch the @GRAMMYS LIVE Sunday, February 1 on CBS and @Paramount+ ♬ original sound - CBS

La nueva ola también tiene protagonismo: Doechii aparece sentada junto a Chappell Roan, dos artistas que encabezan la conversación sobre el relevo generacional en la música. Roan, de hecho, es una de las figuras clave en la contienda por Mejor nuevo artista, categoría dominada por mujeres desde 2018.

En esa misma línea, el video muestra a Olivia Dean compartiendo mesa con Leon Thomas, mientras que Addison Rae se ubica junto a Sombr, nombres que refuerzan la fuerte presencia de talentos emergentes en esta edición. También se observan juntos a The Marías, Alex Warren y Lola Young, todos nominados en la categoría de mejor nuevo artista, una de las más competidas de la noche.

En otra de las mesas se encuentran Jack Antonoff y Margaret Qualley, una dupla que conecta la música y el cine. Antonoff, uno de los productores más influyentes de la industria, llega a la gala con siete nominaciones, igualando a Lady Gaga y Cirkut.

Entre las figuras consagradas, el video confirma que compartirán la mesa John Legend y Jennifer Hudson, dos artistas con amplio historial en premiaciones.

La ceremonia, que se celebrará este domingo y será transmitida en vivo por CBS y Paramount+, llega marcada por varios momentos clave. Lamar lidera las nominaciones con nueve y podría hacer historia como el rapero más premiado en los Grammy, mientras Bad Bunny aspira a romper barreras para la música en español en categorías principales.

1 / 31 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera 1 / 31 Los logros históricos de Bad Bunny Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. Teresa Canino Rivera Compartir

La gala contará además con actuaciones de Justin Bieber, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bruno Mars y Pharrell Williams, así como homenajes a figuras fallecidas como Ozzy Osbourne y Roberta Flack.

Con Trevor Noah nuevamente como anfitrión, los Grammy 2026 premiarán lo mejor del año.