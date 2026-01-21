Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lo que debes saber de los Grammy 2026: Bad Bunny, Kendrick Lamar y Lady Gaga se enfrentan en las nominaciones

Los premios regresan el domingo, 1 de febrero desde Los Ángeles

21 de enero de 2026 - 9:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny gana Latin Grammy de Álbum del año 2025. (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La 68.ª edición de los premios Grammy se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

RELACIONADAS

Este año supone una vuelta a la normalidad después de que la gala de 2025 se modificara para centrarse en apoyar las labores de ayuda tras los devastadores incendios forestales que asolaron la zona de Los Ángeles.

“Creo que veremos algunos momentos históricos”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, a The Associated Press. “Con artistas nominados en categorías en las que no lo habían estado anteriormente y una nueva hornada de talentos que se incorporan al sistema este año, creo que vamos a ver resultados realmente emocionantes”.

Esto es lo que necesitas saber sobre los Grammy de 2026, incluyendo cómo verlos en streaming y dónde podrás ver a las mayores estrellas de la música desfilando por la alfombra roja.

El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith.Detalle de la pieza de Jaden Smith.El artista Markos D1 a su llegada a los premios con una serpiente plateada como accesorio.
1 / 9 | Serpientes y castillos: "looks" que dieron de qué hablar en los Grammy. El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith. - Jordan Strauss

¿Cuándo son los Grammy y cómo puedo verlos o seguirlos en streaming?

La gala principal se retransmitirá en directo por la CBS a partir de las 8:00 p. m. el 1 de febrero.

Los Grammy también se pueden ver a través de servicios de streaming de televisión en directo que incluyen la CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán ver los Grammy en directo; los suscriptores del plan esencial de Paramount+ tendrán acceso bajo demanda al día siguiente.

¿Quién actuará en los Grammy?

El martes, la Academia de la Grabación anunció que Sabrina Carpenter actuará en los Grammy. Ella es la primera de muchos. Los demás se darán a conocer en los próximos días.

Carpenter es una de las principales nominadas en la ceremonia de este año, con seis nominaciones en las categorías de disco, álbum y canción del año, así como interpretación pop solista, álbum vocal pop y vídeo musical.

¿Quién presentará los Grammy?

El comediante Trevor Noah presentará el programa por sexta vez consecutiva, y será la última.

“Estoy más que emocionado de dar la bienvenida a Trevor Noah para que presente los Grammy por sexta y, lamentablemente, última vez”, dijo el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston, en un comunicado. “Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es muy inteligente, muy divertido y un verdadero fan de los artistas y la música. Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseando hacerlo juntos por última vez”.

Las únicas otras personas que han presentado seis o más galas de los Grammy han sido artistas musicales: Andy Williams presentó siete galas, seguido de John Denver con seis. Noah empataba anteriormente con LL Cool J, con cinco.

El propio Noah ha sido nominado cuatro veces a los Grammy y este año opta al premio en la categoría de audiolibros, narración y grabación de cuentos por “Into The Uncut Grass”, un cuento infantil.

“Es un presentador especial. Encuentra el equilibrio perfecto entre ser divertido, inteligente y conocedor, pero también ser un fanático de la música. Y eso me encanta. Es muy difícil encontrar esa combinación”, dijo Mason jr.

¿Cómo puedo ver la alfombra roja?

La Associated Press retransmitirá en directo un programa de cuatro horas sobre la alfombra roja con entrevistas y imágenes de moda. Se retransmitirá en YouTube y APNews.com.

¿Quiénes son los nominados a los Grammy?

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Opta al premio al disco, la canción y el álbum del año, lo que supone la tercera vez que obtiene nominaciones simultáneas en esas grandes categorías, así como al premio a la mejor interpretación pop de dúo o grupo, la mejor interpretación de rap melódico, la mejor canción de rap y el mejor álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor discográfico y compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

El artista puertorriqueño Bad Bunny cuenta con seis nominaciones entre las que se encuentran álbum del año, canción del año y grabación del año, por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Emotivo mensaje de Bad Bunny a niños de Puerto Rico al triunfar en Latin Grammy

Emotivo mensaje de Bad Bunny a niños de Puerto Rico al triunfar en Latin Grammy

Así la estrella boricua aceptó el premio de “álbum del año” por “Debí tirar más fotos”.

De igual manera, Leon Thomas, Serban Ghenea y el mencionado Carpenter cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

Y en la categoría de mejor nuevo artista, Thomas, el grupo femenino internacional Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, Alex Warren y Lola Young se enfrentarán cara a cara.

Este año también hay varios nominados que se estrenan, entre ellos Tate McRae, Zara Larsson, PinkPantheress, JID y... Timothée Chalamet. Sí, has leído bien.

Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián BlancoEl cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial "Debí tirar más fotos" este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). Fanáticos de Bad Bunny.
1 / 7 | Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú . Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco - EFE/ Sebastián Blanco

Tags
Bad BunnyGrammyLady Gaga
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 21 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: