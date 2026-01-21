Lo que debes saber de los Grammy 2026: Bad Bunny, Kendrick Lamar y Lady Gaga se enfrentan en las nominaciones

La 68.ª edición de los premios Grammy se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Este año supone una vuelta a la normalidad después de que la gala de 2025 se modificara para centrarse en apoyar las labores de ayuda tras los devastadores incendios forestales que asolaron la zona de Los Ángeles.

“Creo que veremos algunos momentos históricos”, declaró Harvey Mason Jr., director ejecutivo y presidente de la Academia de la Grabación, a The Associated Press. “Con artistas nominados en categorías en las que no lo habían estado anteriormente y una nueva hornada de talentos que se incorporan al sistema este año, creo que vamos a ver resultados realmente emocionantes”.

Esto es lo que necesitas saber sobre los Grammy de 2026, incluyendo cómo verlos en streaming y dónde podrás ver a las mayores estrellas de la música desfilando por la alfombra roja.

PUBLICIDAD

1 / 9 | Serpientes y castillos: "looks" que dieron de qué hablar en los Grammy. El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith. - Jordan Strauss 1 / 9 Serpientes y castillos: "looks" que dieron de qué hablar en los Grammy El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith. Jordan Strauss Compartir

¿Cuándo son los Grammy y cómo puedo verlos o seguirlos en streaming?

La gala principal se retransmitirá en directo por la CBS a partir de las 8:00 p. m. el 1 de febrero.

Los Grammy también se pueden ver a través de servicios de streaming de televisión en directo que incluyen la CBS en su programación, como Hulu + Live TV, YouTube TV y FuboTV.

Los suscriptores del plan premium de Paramount+ podrán ver los Grammy en directo; los suscriptores del plan esencial de Paramount+ tendrán acceso bajo demanda al día siguiente.

¿Quién actuará en los Grammy?

El martes, la Academia de la Grabación anunció que Sabrina Carpenter actuará en los Grammy. Ella es la primera de muchos. Los demás se darán a conocer en los próximos días.

Carpenter es una de las principales nominadas en la ceremonia de este año, con seis nominaciones en las categorías de disco, álbum y canción del año, así como interpretación pop solista, álbum vocal pop y vídeo musical.

¿Quién presentará los Grammy?

El comediante Trevor Noah presentará el programa por sexta vez consecutiva, y será la última.

“Estoy más que emocionado de dar la bienvenida a Trevor Noah para que presente los Grammy por sexta y, lamentablemente, última vez”, dijo el productor ejecutivo de los Grammy, Ben Winston, en un comunicado. “Ha sido el presentador más fenomenal del programa. Es muy inteligente, muy divertido y un verdadero fan de los artistas y la música. Su impacto en el programa ha sido realmente espectacular, y estamos deseando hacerlo juntos por última vez”.

Las únicas otras personas que han presentado seis o más galas de los Grammy han sido artistas musicales: Andy Williams presentó siete galas, seguido de John Denver con seis. Noah empataba anteriormente con LL Cool J, con cinco.

PUBLICIDAD

El propio Noah ha sido nominado cuatro veces a los Grammy y este año opta al premio en la categoría de audiolibros, narración y grabación de cuentos por “Into The Uncut Grass”, un cuento infantil.

“Es un presentador especial. Encuentra el equilibrio perfecto entre ser divertido, inteligente y conocedor, pero también ser un fanático de la música. Y eso me encanta. Es muy difícil encontrar esa combinación”, dijo Mason jr.

¿Cómo puedo ver la alfombra roja?

La Associated Press retransmitirá en directo un programa de cuatro horas sobre la alfombra roja con entrevistas y imágenes de moda. Se retransmitirá en YouTube y APNews.com.

¿Quiénes son los nominados a los Grammy?

Kendrick Lamar lidera las nominaciones con un total de nueve. Opta al premio al disco, la canción y el álbum del año, lo que supone la tercera vez que obtiene nominaciones simultáneas en esas grandes categorías, así como al premio a la mejor interpretación pop de dúo o grupo, la mejor interpretación de rap melódico, la mejor canción de rap y el mejor álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor discográfico y compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar con siete nominaciones cada uno.

El artista puertorriqueño Bad Bunny cuenta con seis nominaciones entre las que se encuentran álbum del año, canción del año y grabación del año, por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Emotivo mensaje de Bad Bunny a niños de Puerto Rico al triunfar en Latin Grammy Así la estrella boricua aceptó el premio de “álbum del año” por “Debí tirar más fotos”.

De igual manera, Leon Thomas, Serban Ghenea y el mencionado Carpenter cuentan con seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator tienen cinco cada uno.

PUBLICIDAD

Y en la categoría de mejor nuevo artista, Thomas, el grupo femenino internacional Katseye, Olivia Dean, The Marías, Addison Rae, Alex Warren y Lola Young se enfrentarán cara a cara.

Este año también hay varios nominados que se estrenan, entre ellos Tate McRae, Zara Larsson, PinkPantheress, JID y... Timothée Chalamet. Sí, has leído bien.