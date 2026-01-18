Opinión
El incómodo momento que vivió Bad Bunny al gritar “Chile” frente a miles de fanáticos peruanos

El error del boricua se hizo viral en redes sociales y causó múltiples reacciones

18 de enero de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' en el Estadio Nacional en Lima, Perú. (Sebastián Blanco)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bad Bunny realizó dos conciertos en Lima, Perú los días 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional como parte de su “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Aunque en ambas fechas se reportó una alta asistencia y se evidenció gran ánimo de parte de sus seguidores, una de las presentaciones estuvo marcada por un error que siempre se recordará.

Durante ‘La casita’, uno de los segmentos más esperados de su espectáculo, el cantante apareció sobre el escenario con un abrigo que mostraba los colores de la bandera peruana.

A pesar de ello, cuando el boricua se quiso dirigir al público dijo el nombre de Chile, país en el que había estado días antes, lo que causó revuelo inmediato en los presentes.

@leonel__delgado

Bad bunny gritó “Chile” en concierto en Perú 🤯🫣 #Tecnologiaparami #Badbunny #Conciertos

♬ sonido original - Leonel Delgado

Aunque fue cosa de segundos, el momento quedó grabado, se compartió y viralizó rápidamente en redes sociales.

Hubo quienes siguieron el show como si nada y otros comentaron la equivocación durante un rato. Sin embargo, nada bajó el entusiasmo que se vivió en el recinto que recibió a más de 40 mil personas.

Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián BlancoEl cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial "Debí tirar más fotos" este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). Fanáticos de Bad Bunny.
1 / 7 | Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú . Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco - EFE/ Sebastián Blanco

Después de estas presentaciones, el artista se prepara para pisar territorio colombiano, pues este mes de enero lo concluye con conciertos en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero.

Perú es uno de los destinos que Bad Bunny ha visitado en varias ocasiones, primero cuando era un artista emergente de la música urbana, y ahora como una estrella consagrada a nivel global que será el responsable del show de medio tiempo del Super Bowl del fútbol americano el próximo 8 de febrero.

Bad Bunny Conciertos Perú Chile
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
