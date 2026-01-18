El incómodo momento que vivió Bad Bunny al gritar “Chile” frente a miles de fanáticos peruanos

Bad Bunny realizó dos conciertos en Lima, Perú los días 16 y 17 de enero de 2026 en el Estadio Nacional como parte de su “Debí Tirar Más Fotos World Tour”.

Aunque en ambas fechas se reportó una alta asistencia y se evidenció gran ánimo de parte de sus seguidores, una de las presentaciones estuvo marcada por un error que siempre se recordará.

Durante ‘La casita’, uno de los segmentos más esperados de su espectáculo, el cantante apareció sobre el escenario con un abrigo que mostraba los colores de la bandera peruana.

A pesar de ello, cuando el boricua se quiso dirigir al público dijo el nombre de Chile, país en el que había estado días antes, lo que causó revuelo inmediato en los presentes.

Aunque fue cosa de segundos, el momento quedó grabado, se compartió y viralizó rápidamente en redes sociales.

PUBLICIDAD

Hubo quienes siguieron el show como si nada y otros comentaron la equivocación durante un rato. Sin embargo, nada bajó el entusiasmo que se vivió en el recinto que recibió a más de 40 mil personas.

1 / 7 | Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú . Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco - EFE/ Sebastián Blanco 1 / 7 Bad Bunny lleva su salsa y reguetón a Lima, Perú Una persona posa previo al concierto del cantante puertorriqueño Bad Bunny este viernes, en el Estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/ Sebastián Blanco EFE/ Sebastián Blanco Compartir

Después de estas presentaciones, el artista se prepara para pisar territorio colombiano, pues este mes de enero lo concluye con conciertos en Medellín los días 23, 24 y 25 de enero.