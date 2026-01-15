Arcángel festejó sus 20 años de trayectoria con Bad Bunny y otros colegas urbanos
Conoce el sorpresivo regalo que le hizo Benito Martínez Ocasio
15 de enero de 2026 - 9:18 AM
15 de enero de 2026 - 9:18 AM
El cantante puertorriqueño Arcángel celebró en grande sus 20 años de carrera musical junto a su familia, amigos y colegas del género urbano que han marcado su recorrido en la música.
El reguetonero realizó una gala a la que asistió su madre Carmen Santos, sus hijos, familiares, exponentes urbanos, amigos y su equipo de trabajo. Uno de los invitados que sorprendió con su asistencia fue la estrella Bad Bunny, ya que pudo separar la fecha del festejo en medio de su gira mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. La voz de “Baile inolvidable” acaba de concluir sus presentaciones en Chile y se prepara para hacer historia al ser el primer artista puertorriqueño en cantar en español en el espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LX el 8 de febrero de 2026.
Durante la gala, en la que todos fueron de etiqueta, Arcángel dio gracias a Dios por mantenerlo con vida y con una carrera de dos décadas. Agradeció a cada uno de los presentes que asistieron, ya que señaló que si estaban en el evento era porque se trataba de personas muy importantes en su vida.
“20 años de trayectoria no se construyen solos, esto fue para agradecer, recordar y celebrar a cada persona que fue parte del camino. Familia, equipo, colegas y amigos: esto también es de ustedes! Gracias por creer, por sumar y por caminar conmigo en cada etapa. Una noche para honrar el pasado, celebrar el presente y seguir soñado el futuro! Ustedes han sido parte de estos 20 años de música, esfuerzo y evolución. 20 años de carrera,20 años de historias, sacrificios y victoria! Esta gala fue por y para ustedes! Mirar atrás y ver tantos rostros que compartieron mi camino no tiene precio”, expresó Arcángel en una publicación en sus redes sociales en la que compartió varias fotos y videos de la gala de celebración.
“20 años no se cuentan en canciones, se escriben en los nombres, en los pasos compartidos y en la lealtad del tiempo. Esta noche fue un abrazo al camino recorrido y un agradecimiento eterno a cada alma que fue parte de la historia. El legado continúa!”, añadió el reguetonero que como parte de los 20 años de carrera lanza el nuevo disco La 8va Maravilla.
Todos los invitados le dedicaron unas palabras a Arcángel y uno de ellos fue Bad Bunny, quien le agradeció por ser referente de inspiración para él y otros artistas urbanos.
Bad Bunny aseguró que Arcángel “es el artista más importante del género urbano porque su aportación va más allá de los éxitos musicales”.
Luego de dedicarle unas palabras y elogiar su carrera por ser uno de los reguetoneros que cree e impulsa a los nuevos talentos del reguetón, Bad Bunny sorprendió a su colega y amigo con la lujosa cadena de “Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana”, símbolo del álbum que este lanzó en el 2023.
Entre los grandes invitados de la velada estuvo De La Ghetto, los productores Tainy, Luny Tunes, DJ Luian, DJ Nelson, Naldo, Mario VI y Jowell, entre otros asistentes. Todo el componente del equipo de trabajo de Arcángel estuvo presente.
De La Ghetto, compañero de juventud y de los comienzos de Arcángel también le dedicó unas palabras.
“De dormir en un pequeño cuarto a lograr lo que hemos construido a lo largo de estos 20 años 🦾 A mi hermano Austin Santos@arcangellove u baby ! Vamos por más 🤝🏻🖤 Felicidades 🍾 La 8va Maravilla", dijo De La Ghetto.
Arcángel comunicó que los fans que separen el nuevo disco en la preventa recibirán en exclusiva el video completo “de todo lo que pasó en esta gala histórica celebrando mis 20 años”,
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: