Robi presenta su mundo gris con un álbum debut honesto y sin filtros

A sus 24 años, el cantante y compositor puertorriqueño Robi está a punto de cumplir una de las metas más importantes de su vida. Esto se debe a que mañana estrena su primer álbum de estudio, llamado “Sorry si soy grrris”, un proyecto que describe como el reflejo más honesto de quién es tanto personal como artísticamente actualmente.

Igualmente, Robi tendrá una presentación en la gala de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026, que se celebra la noche del jueves, 4 de julio, en el Coca-Cola Music Hall, y donde también está nominado en la categoría de Mejor Artista Indie/Alternativo.

En momentos donde la música urbana domina gran parte de la conversación latina, este artista nacido y criado en Carolina ha encontrado un espacio propio con un sonido que mezcla pop, rock, R&B y ritmos urbanos, logrando una propuesta que él mismo describe como “un mundo aparte”.

“Sorry si soy grrris”

Por eso, el lanzamiento del álbum representa mucho más que un nuevo paso en su carrera. Para el artista significa ver materializado un sueño que comenzó desde niño, cuando imitaba a Wisin & Yandel junto a su hermano y tocaba batería desde los seis años. Ahora, después de años escribiendo canciones, grabando videos y construyendo su identidad musical, llegará su primer álbum de 17 canciones, una producción que trabajó durante los últimos dos años entre Los Ángeles, Miami, Puerto Rico y México.

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“He soñado con este álbum debut durante muchos años. El sonido de mis canciones cambió mucho antes de que decidiera cuál sería el punto de partida. Ha sido una experiencia bonita ver cómo evolucioné del reggaetón al rock, y luego fusionar todo hasta encontrar este sonido”, indicó Roberto Chabrier Báez Moraza, nombre legal del artista. “Me siento agradecido por el tiempo que se ha tomado el proceso, porque me ha ayudado a aprender y a prepararme para lo que viene después”.

“Sorry si soy grrris” incluye varios temas que el público ya ha comenzado a escuchar, entre ellos “Break” y la colaboración con Young Miko, “Sorry es que soy bipolarrr”, además de “Fa-tal”, junto a la artista mexicana Ivana. El álbum también cuenta con una de las colaboraciones más especiales de su carrera: el tema “Se me hace imposible olvidarte”, junto a Wisin.

“Wisin fue una de mis inspiraciones desde niño y tenerlo en el álbum fue algo que manifesté mucho. Le pedí específicamente hacer un tema con el vibe afro-romántico con la esencia de la época de 2008, porque fue lo que crecí escuchando”, confesó el joven. “Fue un momento especial verlo en el estudio y escuchar su voz en una canción de mi disco todavía se siente surreal”.

Grandes colaboraciones

El intérprete asegura que cada colaboración surgió de manera genuina, gracias al amor compartido por la música. Uno de los ejemplos más claros fue su tema con Young Miko, quien escuchó una versión preliminar de la canción y decidió grabar su parte como sorpresa para el cantante. El resultado fue un tema alejado del sonido habitual de la artista, pero perfectamente alineado con el universo musical de Robi.

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“Los artistas que colaboran conmigo se meten en mi mundo musical. Aprecio mucho que apuesten por lo que estoy haciendo y que sea ‘pro-música’ antes que cualquier otra cosa”, mencionó el puertorriqueño, quien se dio a conocer en 2022 con el tema “Pantysito”, grabado junto a los artistas urbanos Alejo y Feid. “Por ejemplo, los temas que tengo con Jay Wheeler también son muy pop. Siento que mi música vive en un mundo aparte de lo que está pasando actualmente en la música en español. Siento que estoy creando un sonido propio”.

El cantante puertorriqueño Robi lanzó su primer álbum de estudio, titulado "Sorry si soy grrris". (Alexis Cedeño)

Robi describe su música como una mezcla libre de géneros y emociones. Aunque comenzó haciendo música más urbana y rap en su adolescencia, eventualmente entendió que su verdadera conexión estaba en crear canciones honestas, melódicas y emocionales. En el álbum “Sorry si soy grrris” conviven influencias de pop global, salsa, R&B y rock alternativo, siempre guiadas por lo que cada canción necesite transmitir. Sobre todo, un mensaje genuino.

“Le puse ‘sorry’ (perdón) en el título, porque tiendo a disculparme por cosas que tal vez no son tan graves. Quería que las canciones fueran muy reales a lo que soy y lo que siento, sea bueno o malo”, destacó el percusionista. “El concepto del álbum es vivir en ese espacio gris de los sentimientos, donde hoy puedes amarte y mañana no, y entender que está bien sentirse así. Al final, es un ‘sorry’ a mí mismo por haberme disculpado por ser quien soy”.

Ligado a la música desde pequeño

El artista comenzó su camino musical desde muy pequeño. Estudió en la escuela Francisco Matías Lugo, en Carolina, y luego cursó intermedia en la Escuela Libre de Música de San Juan, institución que considera fundamental en su desarrollo creativo. Allí descubrió la composición, aprendió a trabajar con otros músicos y comenzó a grabar covers en YouTube de artistas como One Direction y Shawn Mendes.

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A los 16 años se mudó a Tampa, Florida, donde terminó sus estudios en Chamberlain High School. Durante ese tiempo comenzó a producir música desde su computadora y a experimentar con canciones propias. Más adelante, sus videos en la plataforma Freestyle Manía ayudaron a que productores y otros artistas comenzaran a fijarse en él. La explosión del tema “Pantysito”, con Alejo y Feid, lo ayudó muchísimo a difundir su música y a darse a conocer.

Desde entonces, ha colaborado con nombres como Sebastián Yatra y Jay Wheeler, mientras continúa desarrollando una identidad artística distinta dentro de la escena latina actual. El respaldo de esas figuras le ha permitido reafirmar que su propuesta puede abrirse camino sin abandonar su autenticidad.

En estos meses, donde le dará promoción al nuevo trabajo musical, el artista estará muy activo presentándose en México, donde vive gran parte del año, así como en Puerto Rico.

El cantante puertorriqueño Robi lanzó su primer álbum de estudio, titulado "Sorry si soy grrris". (Alexis Cedeño)