Los pasados meses han estado llenos de sorpresas, oportunidades y sueños que se comienzan a cumplir dentro del mundo de la música para el joven de 21 años, Robi.

Las redes sociales han sido ese trampolín en su incipiente carrera como cantante, compositor y músico, por donde ha ganado miles de seguidores y le han llevado a grabar con exponentes del género urbano.

Se podría decir que a Robi le funcionó eso que le llaman como el “poder de la manifestación”. Haber escrito en una pizarra el nombre de quien considera su artista favorito hace mucho tiempo, con el que soñaba colaborar, sorprendentemente le funcionó.

“El sueño nunca es como lo vives. Siempre me vi haciendo cosas grandes en la música y me costó un poco, pero desde que creo en mí siento que las cosas han fluido más rápido. Pero, nunca pensé que iba a ser de la manera que ha sido”, expresó acerca de la oportunidad que se le dio con el cantante colombiano Feid, a quien le llamó la atención a través de la red social TikTok el tema “Pantysito”, que Robi grabó junto a su amigo, el también cantante Alejo.

“Fue el primero en mi carrera, este año, un artista grande dándome la mano. Es algo que para nada lo soñé ni lo visualicé así. Todo me está llegando de sorpresa y creo que es manifestación más que nada. Yo creo mucho en que el universo te da lo que tú pides. Sin saberlo, lo escribí. Ahora yo escribo todo”, afirmó.

El tema, que fue grabado en septiembre, no fue hasta enero de este año que se lanzó al ruedo musical, y que a insistencias de Robi, grabó un Tik Tok con Alejo, que se fue viral. Feid reaccionó a la canción, la cantó a través de la misma plataforma, se comunicaron, le añadió su parte, lo subió a su Instagram, y ya luego de eso el resto es historia.

La puerta se abrió para el joven natural de Carolina, quien estudió percusión en la Escuela Libre de Música y compartía su pasión de la música con el deporte del béisbol. Sencillo, ilusionado y lleno de agradecimiento se mostró por el giro que ha tomado su recién incursión en la música.

“Para mí las redes son bien importantes para que las personas sepan quién tú eres y conecten contigo más como persona que como artista. Siempre he sido bien genuino en mis redes y creo que mi música refleja mucho también del tipo de persona que soy. Nunca pensé que de un Tik Tok todo fuera a surgir”, manifestó el joven, quien también es amante del rock, género que le gusta mezclar con la jerga urbana.

Gracias a la exposición del tema “Pantysito”, que ya cuenta con 138 millones de reproducciones en la plataforma musical Spotify, ha logrado hacer otras conexiones en el mundo de la música y captar la atención de otros exponentes del género, como lo fue entablar comunicación con Jay Wheeler y juntos grabar el tema “Garabatos”, que recientemente lanzó.

“Ese tema lo tenía escrito hace como dos años. Siempre la visualicé en la voz de Jay Wheeler. Era un tema que yo tenía guardado específicamente para él y cuando se me dio la oportunidad de trabajar con él, de enviarle algunos de mis temas para que él escuchara, pero ese fue el primero que le envié”, contó acerca del intérprete de “La Curiosidad”, a quien originalmente conoció sirviendo de extra, como baterista, en uno de sus videos.

Haberse criado en un hogar donde su mamá escuchaba a baladas de Luis Fonsi y Camila, mientras que su padre escucha otra generación del reguetón como Tony Dize, y Wisin y Yandel, por ejemplo, ha influenciado grandemente con el rol que quiere ocupar en la música, sin ecajonarse a un solo género.

“Yo soy rockero, a mí me gusta el rock, pero me gustaba mezclarlo con la jerga urbana y lo que está pasando en hoy en día en la música. Sí puedo hacerte un reguetón y puedo hacerlo muy bien, ya ‘Pantycito’ lo demuestra, pero me gusta experimentar y no quedarme solo en la caja de el reggaetón, sino hacer otros géneros como el rock. La balada me gusta mucho. Tengo hasta un bolero que saldrá en su momento. Siento que soy nuevo sonido de la música romántica. Yo diría creo que mi sonido es refrescante, como una mezcla, es un híbrido de muchas cosas que he escuchado desde niño”, destacó Roberto Báez, nombre de pila del joven, quien planifica integrar instrumentación dentro de sus presentaciones.

Próximamente tendrá una presentación en el Coca Cola Flow Fest en México.