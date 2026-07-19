Los Chinchillos del Caribe insisten en la “cumbia boricua”
La banda estrenó el sencillo “Simpático” en busca de perpetuar su estilo en la escena musical puertorriqueña
19 de julio de 2026 - 11:12 AM
19 de julio de 2026 - 11:12 AM
Los Chinchillos del Caribe, la única banda de cumbia de Puerto Rico, estrenó el sencillo “Simpático”, que marca el inicio de una nueva etapa artística y sirve como anticipo de su próximo álbum.
La canción combina la esencia de la cumbia rebajada, originada en Monterrey, México, con influencias urbanas y el sabor característico de Puerto Rico. El resultado es una propuesta fresca que fortalece el concepto de “cumbia boricua” que la agrupación ha desarrollado desde sus inicios.
La producción musical estuvo a cargo de El Dusty (Dusty Oliveira), productor nominado en dos ocasiones al Latin Grammy y reconocido por colaborar con artistas y proyectos como Milkman (QEPD), Toy Selectah, Happy Colors, Los Mirlos, 3Ball MTY y Tree Eleven, entre otros.
“Simpático es una canción para enfrentar la vida con actitud, optimismo y mucho ‘pikete’, aun cuando las circunstancias sean difíciles”, expresó Rayo, vocalista principal de la agrupación, durante un evento íntimo de lanzamiento del tema y su vídeo musical.
“Simpático” llega acompañado por una poderosa propuesta visual filmado en Santurce, cuya estética resalta la identidad urbana y caribeña que distingue esta nueva producción.
Desde su creación, Los Chinchillos del Caribe han trabajado para abrir espacio a la cumbia dentro de la escena musical puertorriqueña como una apuesta diferente en la isla que ha provocado una creciente respuesta del público y el aumento de sus presentaciones en los estadios más importantes de América Latina.
La agrupación también ha compartido escenario con Jowell y Randy, experiencia que ha contribuido a fortalecer su desarrollo artístico y ampliar su exposición. Parte del repertorio de su pasada producción discográfica será integrado a su próximo álbum, que nuevamente será distribuido bajo el sello independiente Well Done Music.
Como parte de esta nueva etapa, la banda proyecta una gira internacional a finales de este año para llevar su propuesta de cumbia boricua a nuevos escenarios y continuar representando a Puerto Rico en la escena musical latinoamericana.
“Simpático” ya está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y las principales plataformas de música digital.
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