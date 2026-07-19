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María Becerra cantará el himno de Argentina en la final del Mundial

Este domingo se coronará el campeón de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el MetLife Stadium en New Jersey

19 de julio de 2026 - 2:25 PM

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La cantante María Becerra. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Buenos Aires - La cantante argentina María Becerra será la encargada de entonar el himno de su país en la final del Mundial 2026 ante España, que se disputará este domingo en los Estados Unidos.

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La popular artista, de 26 años, realizó este domingo pruebas de sonido en el MetLife Stadium, de Nueva Jersey, donde se disputará la final entre Argentina y España ante 82,500 espectadores.

En la tarde del sábado, Becerra había publicado una foto en su perfil en la red social Instagram en la que se la ve en un jet privado con una pelota del Mundial 2026 y una camiseta de la selección argentina con el número 10, el del capitán, Leo Messi.

“Yendo”, escribió la cantante pop en su misterioso mensaje, que geolocalizó en Nueva York.

La ‘Nena de Argentina’, como la llaman en su país, adelantó algunas horas este sábado su actuación en el Festival Bigsound en Pontevedra (España), un cambio de programación que fue comunicado por los organizadores del evento, aunque sin informar las razones de esa modificación.

“Yo siento que llevo mi bandera, mi país, para todos lados donde voy, y siempre trato de representar a Argentina de la mejor manera posible”, dijo Becerra en una entrevista con EFE hace dos años.

Con millones de seguidores, especialmente en Latinoamérica y España, Becerra ha editado tres discos de estudio: ‘Animal’ (2021), ‘La Nena de Argentina’ (2022) y ‘Quimera’ (2025).

Tags
FIFAMundial de Fútbol 2026ArgentinaEspaña
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