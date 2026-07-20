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La fotografía de Ester Expósito que Mbappé subió a redes y borró minutos después

La pareja ha mantenido su relación amorosa en secreto

20 de julio de 2026 - 8:49 AM

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Kylian Mbappe y Ester Expósito. (El Universal / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Francia se ganó el cuarto lugar de la Copa Mundial 2026, lo que no significó una derrota para uno de sus más consagrados jugadores, Kylian Mbappé pues, con los dos goles que metió a la selección inglesa, se convirtió en acreedor del título del máximo goleador en la historia de los Mundiales y celebró el mote junto a su novia, la actriz Ester Expósito, de la que compartió una fotografía en redes pero, al poco tiempo, la borró.

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Al finalizar el partido entre Inglaterra y Francia, el delantero de “les Bleus” reconoció que, para él, habría sido más importante llegar a la final con su selección, que obtener el reconocimiento por los 22 goles que ha logrado en su haber como jugador mundialista.

“Yo sólo intento ayudar a mi equipo, marcando cada vez que puedo, claro que cuando marcas tantos goles en un Mundial, eso te sitúa en ciertas esferas, pero bueno, me hubiera gustado no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido de mañana, creo que es bueno para el legado, para que cuando uno se retire digan ´fui uno de esos jugadores´, pero, hoy no es lo primero que me pasa por la cabeza”. dijo a “Métropole Télévision”.

Ester Expósito con el uniforme de Francia.
Ester Expósito con el uniforme de Francia. (El Universal / GDA)

Cuando la euforia había cesado y, el Estadio de Miami, dispersó a los 65 mil espectadores que se dieron cita en el encuentro futbólistico, Mbappé se reunió con su novia, la actriz española que, además lo acompañó en presencia durante el partido.

Y, aunque las cámaras captaron que, durante la duración del juego, la joven se mantenía seria, fue el propio futbolista francés que, horas más tarde, compartió una fotografía de la joven, en su cuenta de Instagram donde vestía el unifome de su selección.

Pero, fue cuestión de minutos para que, Kylian eliminara la instantánea pues, a pesar de que han sido captados en diferentes eventos, la pareja ha preferido mantener su relación de la forma más discreta, a tal grado que, cuando hace unos días, se le preguntó a la joven si estaba al pendiente del desempeño de su novio sobre la cancha, se negó a hablar de pormenor alguno.

“Bueno, esto me lo quedó para mí”, dijo a los “40 principales”.

Kylian Mbappe y Francia quedaron eliminados del Mundial de Fútbol 2026.Cayeron 2-0 ante España. El francés Kylian Mbappé reacciona tras el partido de semifinales de la Copa del Mundo entre Francia y España.
1 / 14 | FOTOS: Las caras de Mbappé tras la eliminación de Francia en el Mundial. Kylian Mbappe y Francia quedaron eliminados del Mundial de Fútbol 2026. - Jessica Tobias
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Mundial de Fútbol 2026Kylian Mbappé
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