Potencia histórica: Francia asegura su tercera semifinal consecutiva en un Mundial de Fútbol

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Al compás de los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, Francia sometió el jueves 2-0 a Marruecos para alcanzar las semifinales de la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Mbappé y Dembélé firmaron sus tantos en un letal lapso de seis minutos cumplida la hora de partido en el estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra en los suburbios de Boston.

El gol de Mbappé a los 60 minutos fue el octavo del astro en el torneo y le permitió dar alcance al argentino Lionel Messi en la cima de la tabla de anotadores.

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Dembélé aumentó la diferencia a los 66 para su quinta conquista en Norteamérica.

Les Bleus enfrentarán al ganador del duelo España-Bélgica en la semifinal que se disputará el 14 de julio en Arlington, Texas.

Francia pudo adelantarse en la primera parte cuando Mbappé desperdició un penal a los 26 minutos. El árbitro argentino Facundo Tello pitó la pena máxima tras una falta de Noussair Mazraoui sobre el astro francés, la cual confirmada por el VAR.

Mbappé se encargó del lanzamiento y dio una serie de pasitos previo a rematar. El arquero marroquí Bono no se dejó engañar y atajó el disparo rasante al tirarse a su derecha.