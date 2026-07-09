“España es favorita, será difícil”: Courtois y Bélgica se alistan para un partido especial

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Thibaut Courtois, portero de la selección belga, reconoció que España es “favorita” para los cuartos de final del Mundial 2026, admitió que tendrán “difícil” pasar la eliminatoria y aseguró que será “un partido especial” para él por su relación con dicho país, ya que actualmente juega en el Real Madrid y anteriormente lo hizo en el Atlético de Madrid.

“Es un partido especial. Me han llegado muchos mensajes de amigos, es bonito e intentaremos hacer todo para ganar. Sabemos que es difícil pero es fútbol. España es la favorita, eso está claro. Cuando has ganado la Eurocopa eres uno de los favoritos. Junto con Argentina y Francia, creo que antes del torneo eran las selecciones que partían con más opciones y lo están demostrando”, explicó.

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“Están jugando muy bien, manejando los tiempos de los partidos con calma y todavía no han encajado ningún gol. Eso habla de la seguridad que transmite todo el equipo y también de Unai Simón”, aseguró.

Courtois, además, señaló las fortalezas de España.

“Lo primero será intentar marcar un gol y luego intentar no encajar nosotros. Sabemos que tienen muchísimo peligro, incluso desde el banquillo, y habrá que estar concentrados durante más de cien minutos”, dijo.

“Ellos defienden muy arriba e intentan recuperar el balón muy rápido. Tenemos que encontrar esos espacios a la espalda porque nuestro fútbol es diferente al suyo”, completó.

Por otro lado, ponderó a Lamine Yamal.

“Lamine es una estrella, tiene muchísimo talento, es muy rápido y muy difícil de frenar. Lo ideal es defender muy cerca de él e intentar hacerle un dos contra uno cuando sea posible. Pero no podemos pensar solo en Lamine porque España tiene muchísimas virtudes. Si solo defiendes una, te puede hacer daño por cualquier otro lado”, declaró.

De la Fuente recupera a Laporte y Cubarsí

Por otro lado, la selección española llevó a cabo un entrenamiento en Los Ángeles con la mente puesta en los cuartos de final del Mundial frente a Bélgica, en una sesión en la que Luis de la Fuente recuperó a sus dos centrales titulares, Aymeric Laporte y Pau Cubarsí.

Ninguno de ellos se ejercitó sobre el césped en Dallas en la sesión de recuperación tras la victoria 0-1 ante Portugal en octavos y este miércoles confirmaron que llegan a los cuartos de final sin problemas, tras cumplir el plan previsto y evitar riesgos.