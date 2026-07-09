El “Final Four” enciende la lucha por el campeonato del Béisbol Doble A

La primera jornada de las semifinales de la Liga de Béisbol Superior Doble A presentará atractivos duelos de lanzadores este viernes a las 8:00 p.m. en los estadios Carlos Bonet de Comerío y Néstor Morales de Humacao.

Será la primera de dos fechas programadas para el primer fin de semana de ambas series semifinales, pautadas a un máximo de siete partidos, informó la liga a través de un comunicado.

En Comerío, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Pescadores del Plata con el estelar derecho Rubén Ramírez como lanzador abridor. Este año, el lanzador de los Mulos tiene marca de 5-5 con efectividad de 2.80 en 90 entradas trabajadas.

Por su parte, Comerío confiará en el brazo de su estelar zurdo Héctor Hernández, quien registra impresionante foja de 9-1 con efectividad de 2.30 en 98 entradas.

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Se espera que este encuentro sea el de mayor asistencia en la apertura del Final Four, al registrar cerca de 1,000 boletos vendidos por adelantado a través de la plataforma EventosPR.com.

Mientras, en Humacao, el zurdo Gerald Barrios, de los Gigantes de Carolina, se enfrentará a sus viejos compañeros de los Azucareros de Yabucoa. Por los yabucoeños abrirá el estelar derecho Cristian González.

Barrios, quien lanzó con Yabucoa del 2017 al 2021, tiene este año marca de 4-2, con tres juegos salvados, efectividad de 2.38 en 53 entradas y participación en 15 juegos, seis de ellos como abridor.

En el caso de González, su marca es de 7-2 con efectividad de 2.87 en 69 entradas lanzadas.

Ambos partidos serán transmitidos por YouTube, mientras que el encuentro entre Gigantes y Azucareros también contará con transmisión a través de WIPR Canal 6.