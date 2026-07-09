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Sin equipo en el Mundial la fiebre por el fútbol en Chile se pegó al “FIFA Móvil”

Un aficionado cubrió literalmente todo su auto pegando casi 11,000 estampitas de jugadores del álbum Panini

9 de julio de 2026 - 10:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El auto del influencer chileno Ariel Osses se detiene en el estacionamiento de un hogar para niños con cáncer para que los pequeños puedan pegar más calcomanías de álbumes de fútbol del Mundial, que él les proporciona. (Esteban Felix)
Por Clara Preve / The Associated Press

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Los niños se acercan curiosos para mirar las miles de figuritas que cubren el automóvil. Algunos buscan a Lionel Messi. Otros a Cristiano Ronaldo. Los peatones se detienen para sacarse fotos. En los semáforos, conductores tocan bocina en señal de aprobación.

En Chile, un país que no logró clasificarse al Mundial de Fútbol 2026, por tercera edición consecutiva, el llamado “FIFA Móvil” mantiene viva la fiebre mundialista.

Ariel Osses, un creador de contenido de 33 años, cubrió su Mazda 3 Sport con casi 11,000 figuritas del álbum oficial del Mundial 2026, que ingresó en la ronda de los cuartos de final. Osses recorre distintas ciudades chilenas donde su vehículo se convirtió en una atracción para fanáticos del fútbol de todas las edades.

“Que Chile no haya clasificado no significa que tengamos que vivir el Mundial de una manera diferente. Esta fiebre mundialera es para todos”, dijo Osses a The Associated Press.

La idea nació de una espina que arrastra desde la infancia. Osses recuerda que, cuando era niño, su familia no tenía dinero para comprarle el álbum ni las figuritas.

“La idea surgió de ese niño, Ariel, que nunca tuvo la oportunidad de tener un álbum porque mi familia no tenía los recursos para comprármelo. Nunca pude completar uno. Siempre me quedó ese bichito de llenarlo”, señaló Osses.

Ariel Osses tenía la intención de remover las estampitas una vez concluya el Mundial pero ahora está considerando dejar el auto así de forma permanente.
Ariel Osses tenía la intención de remover las estampitas una vez concluya el Mundial pero ahora está considerando dejar el auto así de forma permanente. (Esteban Felix)

Ahora busca que otros chicos no pasen por la misma experiencia. Gracias a un acuerdo con Panini, la empresa que produce el álbum oficial del Mundial, Osses recibió álbumes y paquetes de figuritas para repartir entre niños de todo Chile. Ellos pegan algunas en el automóvil y se llevan el resto para completar sus propias colecciones.

“Hoy, ya de adulto y trabajando, tengo la posibilidad no solo de llenar un auto de figuritas, sino también de recorrer distintos lugares regalando álbumes y figuritas a los niños”, afirmó.

Osses, que vive en Santiago con su esposa, compró el Mazda durante la primera semana de junio. Poco después cuando comenzó el Mundial se dio a la labor de cubrirlo con las primeras figuritas. Su esposa dudaba de que fuera una buena idea pegar miles de estampas en un automóvil recién comprado, pero finalmente aceptó.

“Le dije: ‘Pensá en todo lo que podemos lograr, en los niños que podemos ayudar y en la gente que podemos hacer feliz con esto’”, recordó.

Fanático del fútbol y seguidor de los torneos internacionales durante todo el año, Osses asegura que este Mundial tiene un significado especial porque probablemente sea el último de figuras como Messi y Cristiano Ronaldo.

Las figuritas de Messi, Ronaldo y otras grandes estrellas ocupan un lugar privilegiado: el capó del automóvil, al que los seguidores de Osses bautizaron “FIFA Móvil” y que ya es conocido en las calles de Santiago.

“Es una locura. Los autos paran. La gente se saca fotos”, destacó Osses, quien asegura que ahora debe calcular tiempo extra para llegar a cualquier lugar por la atención que genera el auto.

Osses aprovechó la fiebre para regalar álbumes a niños de escasos recursos.
Osses aprovechó la fiebre para regalar álbumes a niños de escasos recursos. (Esteban Felix)

Después de la final del torneo, el 19 de julio, en la que Osses espera ver a selecciones como Marruecos o Noruega levantar la copa, planeaba retirar todas las figuritas de su automóvil. Sin embargo, con el paso de las semanas, cada vez cobra más fuerza la idea de plastificarlo y conservarlo tal como está.

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Mundial de Fútbol 2026Chile
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