Un año después, los Gigantes vuelven a retar a los Vaqueros en la postemporada del BSN

Los Gigantes no pudieron competir de tú a tú contra los Vaqueros en 2025.

Sin Tremont Waters y con George Conditt IV recién incorporado tras terminar sus compromisos en el extranjero, Carolina-Canóvanas fue barrido en cuatro partidos por un Bayamón que lució intratable gracias a su trío de importados de lujo: Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte.

Un año después, ambos equipos vuelven a encontrarse en el mismo escenario: una semifinal de conferencia del Baloncesto Superior Nacional (BSN), aunque con realidades muy distintas. El primer duelo será este jueves a las 8:00 p.m. en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Los Vaqueros, campeones defensores, volvieron a dominar la liga al terminar con el mejor récord de la temporada regular (22-12) y conquistar la Conferencia A. Aunque mantuvieron el mismo núcleo de jugadores nativos, el conjunto dirigido por Christian Dalmau logró ese dominio sin Gallinari, ya retirado del baloncesto profesional, ni McGee y Duarte, quienes optaron por jugar en el extranjero este año.

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La apuesta de Bayamón en los refuerzos recae ahora en el escolta dominicano Jassel Pérez, el alero con experiencia en la NBA Jae Crowder y el centro Damian Jones. Del otro lado, los Gigantes cuentan con un Tremont Waters totalmente recuperado de la cirugía en el tendón de Aquiles y con Conditt IV integrado al equipo desde abril.

El dominicano Jassel Pérez, de los Vaqueros de Bayamón, es la apuesta ofensiva de los Vaqueros. (BSN / José Santana)

“El año pasado, aunque ganamos en cuatro juegos, la serie no fue tan cómoda como pareció. Fueron cuatro victorias cerradas. Ahora todo es diferente. Carolina es un equipo mucho mejor que el del año pasado”, comentó Dalmau, ganador del premio de Dirigente del Año.

“Tremont es uno de los mejores jugadores de la liga. Conditt está en gran condición. Además, tienen a los refuerzos Jaylen Nowell y Hunter Tyson. Hay mucho poder ofensivo. Va a ser una serie bastante dura”, agregó.

Nowell, integrante del Equipo Ideal 2026, fue el mejor anotador de los Gigantes durante la temporada regular con un promedio de 22.3 puntos por partido. Además, se ha distinguido por encestar tiros decisivos en finales cerrados. Waters y Tyson, por su parte, promediaron 16 puntos por encuentro.

Bayamón, en cambio, presentó la mejor defensa de la fase regular al permitir apenas 84 puntos por partido. Los Gigantes promediaron 94 tantos por juego.

“Ellos son los campeones. Es un equipo con mucha experiencia y jugadores que han disputado grandes series. Defienden muy bien. No esperamos menos que una serie muy física en ese lado de la cancha. Tenemos que ser tolerantes, no permitir que nos saque del plan de juego y responder con la misma agresividad”, indicó Carlos González, dirigente de los Gigantes.

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Carolina-Canóvanas cerró la temporada con marca de 18-16, cuarto en la Conferencia A, la misma posición que ocupó el año pasado. No es un territorio desconocido para una franquicia que conquistó el campeonato en 2023 pese a terminar la fase regular con récord negativo (17-19).

“Sin duda, tenemos otro panorama. Contar con Tremont y Conditt desde el primer día nos convierte en un equipo diferente y nos da ventajas que no tuvimos el año pasado. También cambiamos dos de los tres refuerzos. Scottie James ya no está. Ahora debemos encontrar la consistencia y la disciplina necesarias ante un equipo como Bayamón, que será muy disciplinado y experimentado. Mentalmente tenemos que estar sólidos para lo que se avecina”, apuntó González.

La serie particular entre Vaqueros y Gigantes terminó empatada a dos victorias por bando durante la temporada regular.

Tremont Waters regresó al BSN con los Gigantes luego de perderse el 2025 por lesión. (BSN / José Santana)

Presente Baker-Mazara

Los Gigantes también contarán para esta semifinal con Chad Baker-Mazara, primera selección del sorteo de nuevo ingreso de 2026.

No obstante, González dejó claro que no apresurará su integración, ya que el escolta todavía no domina el sistema de juego del equipo.

“Sería injusto de mi parte poner al jugador en esa posición cuando llega a un equipo que ya ha disputado 34 partidos y no ha tenido la oportunidad de practicar con nosotros”, explicó González.

“Por más talentoso que sea, el baloncesto no consiste simplemente en añadir talento y esperar que todo funcione. Hay que construir cohesión con el grupo, y eso toma tiempo. Aun así, tenerlo disponible es muy positivo. Tiene una gran capacidad anotadora y será mi responsabilidad encontrar la mejor manera de utilizarlo”, añadió.

Chad Baker- Mazara fue la primera selección del sorteo 2026 del BSN. (Suministrada)

Baker-Mazara, de raíces puertorriqueñas, viene de disputar su última temporada en la División I de la NCAA con los Trojans de USC, donde promedió 18.5 puntos en 26 partidos.