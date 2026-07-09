Arecibo vuelve al ruedo frente a Aguada con una deuda pendiente en los playoffs del BSN

Van dos años consecutivos en que el proyecto de los Capitanes de Arecibo, encabezado por el dirigente Juan Cardona y el gerente general Gabriel “Gaby” Miranda, termina de forma dolorosa en la primera ronda de la postemporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

En 2024, el quinteto de la Villa del Capitán Correa quedó eliminado en los cuartos de final con un canasto de Jhivvan Jackson, de los Osos de Manatí, en los segundos finales del séptimo y decisivo partido.

Un año después, en las semifinales de conferencia, los Indios de Mayagüez también los despacharon en una serie que se extendió a siete encuentros.

En ambas eliminaciones, Arecibo tuvo el balón para intentar salvar la temporada, pero Alfonso Plummer falló el tiro decisivo. Curiosamente, ambos partidos terminaron con el mismo marcador: 89-87.

Ahora, los Capitanes tendrán una tercera oportunidad de romper esa tendencia cuando reciban el jueves a los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, en el inicio de la semifinal de la Conferencia B.

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“Desde que llegué aquí junto a Juan y comenzamos la reestructuración, esta será nuestra tercera postemporada. Estamos positivos de que este grupo va a dar el próximo paso. El equipo está bien enfocado en darse la oportunidad de llegar a una serie final”, dijo Miranda a El Nuevo Día.

Ramses podría integrarse

Arecibo, campeón por última vez en 2021, comenzará la serie sin uno de sus titulares, Ramses Meléndez, quien participa con los Spurs de San Antonio en la Liga de Verano de la NBA. No obstante, existe la posibilidad de que se integre durante el transcurso de la serie. El alero promedió 17.5 puntos por partido en la fase regular.

“Sabemos de la capacidad de este grupo cuando está completo. Está enfocado. Trabajamos fuerte durante la semana. El cuerpo técnico envió un mensaje claro al equipo y hemos hecho el trabajo de inteligencia necesario para afrontar esta serie”, indicó Miranda.

Ramses Meléndez no estará con los Capitanes en el inicio de la semifinales de conferencia contra Aguada. (BSN)

Aun así, los Capitanes confían en que la ausencia de Meléndez no tendrá un impacto determinante. La plantilla cuenta con los jóvenes Alfonso Plummer, Rafael Pinzón, Diego González y Justin Reyes, además de los veteranos Emmanuel Andújar y Juan Pablo Piñeiro.

Para reforzar el plantel de cara a la postemporada, el equipo contrató al delantero importado Rashard Kelly, quien acompañará al centro Timothy Soares y al armador Derrick Walton.

“Rashard es un jugador que hace de todo. Tiene fortaleza física, pone el balón en el piso y hace todas esas pequeñas cosas que necesitamos. Además, tiene experiencia. A sus 30 años nos aporta mucha madurez y nos convierte en un grupo más peligroso”, comentó Miranda.

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Arecibo terminó segundo en la Conferencia B con marca de 18-16. Justo detrás finalizó Aguada, con récord de 17-17.

Viejos conocidos

Los Santeros, campeones en 2019, regresan a la postemporada luego de perderse la edición de 2025. El equipo es dirigido por Rafael “Pachy” Cruz y tiene como presidente de operaciones a Allans Colón.

Ambos conocen bien la organización arecibeña. Cruz conquistó tres campeonatos como dirigente de los Capitanes, mientras que Colón fue su dirigente en 2025, antes de ser relevado por el regreso de Cardona a mitad de temporada. Además, formó parte del cuerpo técnico campeón de 2005 encabezado por el fenecido Carlos Mario Rivera.

“Estuve mucho tiempo allí. Arecibo juega muy bien históricamente (en el Petaca). Sabemos que para salir victoriosos de allí tenemos que jugar de una manera bien consistente por 40 minutos la cual no es fácil pero hemos trabajado mucho para eso”, expresó Cruz a El Nuevo Día.

Arecibo jugó como local para 12-5.

Aguada es liderado por el dominicano Rigoberto Mendoza, Jugador Más Valioso de la final de 2019, quien firmó un sólido regreso al BSN en 2026. También cuenta con el centro dominicano Joel Soriano y con el importado Jacob Wiley, campeón con los Vaqueros de Bayamón en 2022.

El núcleo nativo incluye a Iván Gandía, Arnaldo Toro, Manny Camper, Leandro Allende, Matthew Lee, Jase Febres, John Holland —campeón con los Santeros en 2019— y Antonio Ralat, finalista al premio de Jugador de Mayor Progreso.

“Es un equipo que respetamos mucho. Está bien dirigido y cuenta con una gran organización. Han hecho un excelente trabajo y estarán bien preparados para enfrentarnos. Será una serie muy difícil, pero creemos que podemos ganarla porque tenemos la ventaja de cancha. Gracias a Dios llegamos saludables al momento más importante de la temporada. Será una gran serie”, apuntó Miranda.

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La serie particular entre ambos equipos durante la fase regular terminó empatada 2-2.

Arecibo fue el tercer mejor equipo ofensivo del torneo, con un promedio de 94.3 puntos por partido. Aguada, por su parte, terminó último en anotación, con 89.3 unidades por encuentro, aunque enfrentará a una defensa de los Capitanes que fue la penúltima del BSN en puntos permitidos, con 95.8 por juego.

“Hablamos mucho del lado defensivo. Sé que Arecibo anota mucho de muchas posiciones. Tratamos de enfatizar mucho en esa defensa colectiva, de cómo movernos y estar en la misma sintonía. Trabajaron muy bien esta semana. Es transferirlo al juego”, señaló Cruz.