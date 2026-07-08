Tras la pausa por las ventanas FIBA, el foco regresará al BSN con las series de playoffs
La primera ronda de la postemporada comenzará este jueves en Bayamón y Arecibo
8 de julio de 2026 - 11:10 PM
8 de julio de 2026 - 11:10 PM
Terminada la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027, la atención vuelve al Baloncesto Superior Nacional (BSN).
La postemporada 2026 se pondrá en marcha el jueves tras una semana de receso por los compromisos de la Selección Nacional, con el inicio de dos series de semifinales de conferencia en Bayamón y Arecibo a un máximo de siete compromisos.
Los Gigantes de Carolina-Canóvanas visitarán a los campeones defensores Vaqueros en el Coliseo Rubén Rodríguez.
Será una revancha de la serie del año pasado. Bayamón se impuso vía barrida en cuatro juegos contra la escuadra del dirigente nacional Carlos González.
En 2026, los Vaqueros ganaron la Conferencia A con récord de 22-12, mientras que los Gigantes finalizaron cuartos (18-16).
En Arecibo, los Capitanes recibirán a los Santeros de Aguada en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.
La última vez que ambos quintetos chocaron en la postemporada fue en 2021, cuando los Capitanes dominaron la semifinal en cuatro compromisos. En aquel momento, la franquicia aguadeña jugaba en Fajardo bajo el nombre de los Cariduros.
La escuadra de la Villa del Capitán Correa finalizó segundo en la Conferencia B con 18-16. Aguada, por su parte, está de vuelta en la postemporada después de un año de ausencia al lograr el tercer lugar de la sección con 17-17.
Los Capitanes, de paso, anunciaron el martes la firma de un nuevo importado en la figura de Rashard Kelly, de 6′8″ y 30 años. Ocupará el espacio de DeAndre Pinckney.
El viernes, en tanto, los líderes de la Conferencia A, los Atléticos de San Germán, tratarán de defender el Coliseo Arquelio Torres Ramírez frente a los subcampeones Leones de Ponce.
El equipo del Monstruo Anaranjado, bajo la tutela de Eddie Casiano, retornó a la postemporada luego de dos años de ausencia.
Ponce, en cambio, logró la clasificación con el cuarto puesto (15-19).
Será un enfrentamiento de playoffs por primera vez desde 2015, cuando los Leones ganaron la serie de cuartos de final, 4-1.
En la Conferencia B, a su vez, los Criollos de Caguas recibirán la visita de los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roger Mendoza. Se verán las caras por segundo año seguido en los playoffs.
El año pasado, los crustáceos se llevaron la semifinal de conferencia, 4-1, ante los entonces campeones de 2024.
En 2026, los Criollos mejoraron hasta finalizar con marca de 22-12, mientras que Santurce salvó su temporada al escalar hasta la tercera posición con récord de 19-15.
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