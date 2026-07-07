Rusia volvería al movimiento olímpico: ¿bajo qué condiciones?

Lausanne - El Comité Olímpico Internacional aconsejó a los organismos de deportes olímpicos el martes poner fin a un programa de tres años que evaluaba a los rusos para otorgarles estatus neutral antes de las pruebas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Se esperaba la medida desde que el COI aconsejó hace dos meses que los atletas de Bielorrusia, aliado militar de Rusia en la invasión militar a gran escala de Ucrania, deberían ser autorizados nuevamente a competir con su plena identidad nacional.

“El COI se solidariza con la comunidad olímpica de Ucrania, a la que el movimiento olímpico ha apoyado desde el comienzo de la guerra, y continuará haciéndolo”, dijo el organismo olímpico en un comunicado después de una reunión de su junta ejecutiva.

El COI flexibilizó sus requisitos de participación para atletas y equipos rusos, al tiempo que levantó de manera provisional su suspensión, vigente desde octubre de 2023, del Comité Olímpico Ruso.

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Los términos de esa suspensión —impuesta cuando el organismo olímpico ruso incorporó consejos deportivos regionales de zonas ocupadas de Ucrania— ya no se aplicaban, indicó el COI.

Solo 32 atletas de Rusia y Bielorrusia compitieron en los Juegos Olímpicos de París 2024 como neutrales aprobados, y en conjunto ganaron cinco medallas. El equipo ruso tuvo más de 300 atletas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y ganó 71 medallas.

Pero el COI aún no aprobó permitir que atletas y equipos rusos compitan con su bandera y su himno. Esa decisión llegará “en el momento apropiado”.

La próxima competencia olímpica es la edición de 2026 de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano en Dakar, Senegal, que inicia el 31 de octubre.

El COI dijo que, para “abordar la falta de confianza en la comunidad deportiva mundial relacionada con el regreso de atletas rusos a la competencia internacional”, esos atletas deben someterse a múltiples controles antidopaje y formar parte de un programa de pruebas reconocido.