Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
7 de julio de 2026
86°Lluvias y tronadas dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico anuncia su selección para defender el título en el Centrobasket Femenino

El grupo mantiene la base del equipo que clasificó al Mundial de la FIBA 2026 e incorpora a Denise Solís y Franchesca Torres

7 de julio de 2026 - 6:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Puerto Rico llevará a Nicaragua un equipo parecido al que disputó el clasificatorio a la Copa Mundial femenina 2026. (Ramon "Tonito" Zayas)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció el martes las 12 jugadoras que representarán al país en el Centrobasket Femenino 2026, torneo que otorgará tres boletos al FIBA AmeriCup Femenino de 2027.

RELACIONADAS

El grupo conserva la base de la selección que en marzo pasado consiguió en San Juan la clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA 2026. Las únicas novedades en el plantel son la inclusión de Denise Solís y Franchesca Torres, quienes toman el lugar de Trinity San Antonio y Kaelyn Satterfield.

La convocatoria también mantiene a las veteranas Pamela Rosado y Tayra Meléndez, dos de las principales referentes del programa nacional, además de figuras como Arella Guirantes y Brianna Jones.

El dirigente Gerardo “Jerry” Batista aseguró que confía en el grupo que viajará a Managua, Nicaragua.

“Estamos muy contentos con el grupo que llevamos a este torneo. Es una combinación de experiencia, talento, compromiso y jugadoras que conocen la responsabilidad de representar a Puerto Rico. Sabemos la importancia de este Centrobasket, no solo por lo que significa defender el campeonato, sino porque nos da la clasificación al AmeriCup 2027”, expresó Batista en declaraciones escritas.

La selección también quedó integrada por Imani McGee-Stafford, India Pagán, Jacqueline Benítez, Nina de León, Sofía Roma y Zaida González.

Puerto Rico buscará extender su dominio en la región luego de conquistar las últimas cuatro ediciones del Centrobasket Femenino, celebradas en 2018, 2021, 2022 y 2024.

El conjunto boricua competirá en el Grupo B junto a Islas Vírgenes, Guyana y El Salvador. Debutará el 12 de julio ante Islas Vírgenes, enfrentará a Guyana el 13 de julio y cerrará la fase de grupos el 15 de julio contra El Salvador. Los primeros dos encuentros comenzarán a las 4:30 p.m., mientras que el último está programado para las 7:00 p.m.

Todos los partidos de Puerto Rico serán transmitidos en vivo por Wapa Deportes.

El torneo se disputará del 12 al 18 de julio en el Polideportivo Alexis Argüello, de Managua, Nicaragua, y los tres mejores equipos avanzarán al FIBA AmeriCup Femenino 2027.

Tags
Selección Nacional de Baloncesto femeninoFederación de Baloncesto de Puerto RicoFederación de BaloncestoEquipo Nacional de Baloncesto femeninoCentrobasket
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: