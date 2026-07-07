Puerto Rico anuncia su selección para defender el título en el Centrobasket Femenino

La Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) anunció el martes las 12 jugadoras que representarán al país en el Centrobasket Femenino 2026, torneo que otorgará tres boletos al FIBA AmeriCup Femenino de 2027.

El grupo conserva la base de la selección que en marzo pasado consiguió en San Juan la clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA 2026. Las únicas novedades en el plantel son la inclusión de Denise Solís y Franchesca Torres, quienes toman el lugar de Trinity San Antonio y Kaelyn Satterfield.

La convocatoria también mantiene a las veteranas Pamela Rosado y Tayra Meléndez, dos de las principales referentes del programa nacional, además de figuras como Arella Guirantes y Brianna Jones.

El dirigente Gerardo “Jerry” Batista aseguró que confía en el grupo que viajará a Managua, Nicaragua.

“Estamos muy contentos con el grupo que llevamos a este torneo. Es una combinación de experiencia, talento, compromiso y jugadoras que conocen la responsabilidad de representar a Puerto Rico. Sabemos la importancia de este Centrobasket, no solo por lo que significa defender el campeonato, sino porque nos da la clasificación al AmeriCup 2027”, expresó Batista en declaraciones escritas.

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La selección también quedó integrada por Imani McGee-Stafford, India Pagán, Jacqueline Benítez, Nina de León, Sofía Roma y Zaida González.

Puerto Rico buscará extender su dominio en la región luego de conquistar las últimas cuatro ediciones del Centrobasket Femenino, celebradas en 2018, 2021, 2022 y 2024.

El conjunto boricua competirá en el Grupo B junto a Islas Vírgenes, Guyana y El Salvador. Debutará el 12 de julio ante Islas Vírgenes, enfrentará a Guyana el 13 de julio y cerrará la fase de grupos el 15 de julio contra El Salvador. Los primeros dos encuentros comenzarán a las 4:30 p.m., mientras que el último está programado para las 7:00 p.m.

Todos los partidos de Puerto Rico serán transmitidos en vivo por Wapa Deportes.