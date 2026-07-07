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¡No pudo ser! Suiza elimina a Colombia y enfrentará a Argentina en cuartos

El onceno cafetero cayó en la tanda de penaltis para quedar fuera del Mundial

7 de julio de 2026 - 7:24 PM

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James Rodríguez, a la izquierda, se abraza con Cucho Hernández tras la eliminación. (Lindsey Wasson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Gregor Kobel atajó el penal cobrado por Cucho Hernández en la tanda, Rubén Vargas acertó el tiro definitivo y Suiza eliminó el martes a Colombia para situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo, por primera vez en 72 años.

La serie desde los 12 pasos se hizo necesaria luego de que ambos equipos fueron incapaces de anotar en el tiempo regular y el alargue de su partido de octavos de final. Los helvéticos se enfrentarán a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

Argentina remontó para derrotar a Egipto por 3-2 a primera hora. Y el duelo vespertino en Vancouver deparó todavía más suspenso.

Suiza no había alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, los suizos se sobrepusieron a jugar con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.

Colombia avanzó a los cuartos de final del Mundial de 2014, pero cayó ante el anfitrión, Brasil. No pudo igualar aquella proeza protagonizada por su astro James Rodríguez, quien tuvo así una despedida amarga de los mundiales.

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Fútbol profesionalFIFAMundial de Fútbol 2026ColombiaSuiza
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