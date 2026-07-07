¡Remontada de campeón! Argentina anota tres goles en 13 minutos y supera a Egipto
La albiceleste avanzó a cuartos de final del Mundial y enfrentará al ganador del duelo Colombia-Suiza
7 de julio de 2026 - 2:18 PM
7 de julio de 2026 - 2:18 PM
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Enzo Fernández metió un cabezazo en el tiempo de descuento y Argentina le dio la vuelta al marcador para conseguir el martes una dramática victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.
Los campeones defensores estaban contra las cuerdas al quedar abajo 2-0 a los 67 minutos tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Pero la albiceleste sacó toda la estirpe de sus tres estrellas en la camiseta y anotó dos goles en un lapso de cuatro minutos para revivir su ilusión de seguir en el trono.
Cristian Romero y Lionel Messi —con su octavo gol del torneo— reanimaron a Argentina en el partido y Fernández puso la sentencia en el segundo minuto del tiempo añadido.
🇦🇷 ¡FELICIDAD EN ARGENTINA, TRISTEZA EN EGIPTO! 🇪🇬— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026
Las dos caras de la moneda tras finalizar el partido 🏆‼️
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Argentina jugará en cuartos contra el ganador del duelo Colombia-Suiza que se disputa más tarde en Vancouver.
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