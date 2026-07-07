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¡Remontada de campeón! Argentina anota tres goles en 13 minutos y supera a Egipto

La albiceleste avanzó a cuartos de final del Mundial y enfrentará al ganador del duelo Colombia-Suiza

7 de julio de 2026 - 2:18 PM

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Enzo Fernández celebra el tercer gol de Argentina sobre Egipto. (Jacob Kupferman)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Argentina resucitó en el Mundial.

Enzo Fernández metió un cabezazo en el tiempo de descuento y Argentina le dio la vuelta al marcador para conseguir el martes una dramática victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los campeones defensores estaban contra las cuerdas al quedar abajo 2-0 a los 67 minutos tras los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Zico en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. Pero la albiceleste sacó toda la estirpe de sus tres estrellas en la camiseta y anotó dos goles en un lapso de cuatro minutos para revivir su ilusión de seguir en el trono.

Cristian Romero y Lionel Messi —con su octavo gol del torneo— reanimaron a Argentina en el partido y Fernández puso la sentencia en el segundo minuto del tiempo añadido.

Argentina jugará en cuartos contra el ganador del duelo Colombia-Suiza que se disputa más tarde en Vancouver.

Tags
FIFAMundial de Fútbol 2026ArgentinaEgiptoLionel Messi
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