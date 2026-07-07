¿Mensaje para Trump? Bélgica celebra con el “Trump Dance” en el camerino

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La celebración de Bélgica no terminó el lunes con el pitazo final, después de superar fácilmente 4-1 a Estados Unidos en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial 2026.

En el camerino, los jugadores desataron la fiesta y llamaron la atención al imitar el famoso baile de Donald Trump, “Trump dance”, un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. También lo hicieron en el terreno de juego a la conclusión del partido.

La celebración se produjo en medio de la polémica por la intervención del mandatario durante el Mundial, luego de que llamara al presidente de la FIFA para solicitar que se revocara la sanción impuesta al estelar jugador Florian Balogun.

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Aunque Estados Unidos contó con la ayuda de la decisión que hizo posible la presencia de Balogun, cuya suspensión por una tarjeta roja fue levantada la víspera por la FIFA de manera controversial, fue la defensa la que flaqueó.