¿Mensaje para Trump? Bélgica celebra con el “Trump Dance” en el camerino
Los Diablos Rojos eliminaron a Estados Unidos, luego de la polémica decisión de la FIFA debido a una petición del presidente estadounidense
7 de julio de 2026 - 1:27 PM
7 de julio de 2026 - 1:27 PM
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La celebración de Bélgica no terminó el lunes con el pitazo final, después de superar fácilmente 4-1 a Estados Unidos en la ronda de octavos de final de la Copa Mundial 2026.
En el camerino, los jugadores desataron la fiesta y llamaron la atención al imitar el famoso baile de Donald Trump, “Trump dance”, un gesto que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. También lo hicieron en el terreno de juego a la conclusión del partido.
La celebración se produjo en medio de la polémica por la intervención del mandatario durante el Mundial, luego de que llamara al presidente de la FIFA para solicitar que se revocara la sanción impuesta al estelar jugador Florian Balogun.
Ils ont réitéré dans le vestiaire 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/4oPXdhRSfT— Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) July 7, 2026
Aunque Estados Unidos contó con la ayuda de la decisión que hizo posible la presencia de Balogun, cuya suspensión por una tarjeta roja fue levantada la víspera por la FIFA de manera controversial, fue la defensa la que flaqueó.
Los Diablos Rojos desnudaron las deficiencias defensivas de los estadounidenses para instalarse en los cuartos de final. De paso, sucumbió el último coanfitrión de este Mundial que quedaba con vida, tras las eliminaciones de Canadá y México.
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