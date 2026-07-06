Una era llega a su final: España despide a Cristiano Ronaldo del Mundial
Con gol de Mikel Merino, “La Roja” eliminó a Portugal y avanzó a los mejores ocho equipos del torneo
6 de julio de 2026 - 5:19 PM
6 de julio de 2026 - 5:19 PM
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Mikel Merino anotó segundos después de iniciado el tiempo de descuento de la segunda mitad y España derrotó 1-0 a Portugal el lunes para poner fin a la carrera mundialista de la superestrella Cristiano Ronaldo.
Merino acababa de ser derribado y se había señalado una falta. Mientras un jugador de Portugal reclamaba la decisión, Merino reanudó rápidamente la jugada, avanzó hacia el área y remató para vencer al portero Diogo Costa, luego de recibir un pase de Ferran Torres.
España avanzó a los cuartos de final por primera vez desde que conquistó su único título de la Copa Mundial en 2010, en Sudáfrica. La selección española enfrentará el viernes en Los Ángeles al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.
MIKEL MERINO WINS IT FOR SPAIN! 🇪🇸— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) July 6, 2026
via @TelemundoSports pic.twitter.com/PxJ8E8VlyI
Ronaldo buscaba llevar a Portugal a los cuartos de final por segundo torneo consecutivo, algo que habría logrado por primera vez en su carrera. Sin embargo, su trayectoria en el escenario más grande del fútbol llegó a su final. El delantero portugués se despide del Mundial como el máximo goleador histórico a nivel de selecciones.
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