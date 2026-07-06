Una era llega a su final: España despide a Cristiano Ronaldo del Mundial

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Mikel Merino anotó segundos después de iniciado el tiempo de descuento de la segunda mitad y España derrotó 1-0 a Portugal el lunes para poner fin a la carrera mundialista de la superestrella Cristiano Ronaldo.

Merino acababa de ser derribado y se había señalado una falta. Mientras un jugador de Portugal reclamaba la decisión, Merino reanudó rápidamente la jugada, avanzó hacia el área y remató para vencer al portero Diogo Costa, luego de recibir un pase de Ferran Torres.

España avanzó a los cuartos de final por primera vez desde que conquistó su único título de la Copa Mundial en 2010, en Sudáfrica. La selección española enfrentará el viernes en Los Ángeles al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica.

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