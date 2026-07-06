México y Venezuela en duda para la Serie Hípica del Caribe

La delegación hípica de México expresó que existe la posibilidad de que no pueda viajar a Puerto Rico para participar en la Serie Hípica del Caribe, que se celebrará a finales de este año, confirmó la directora del Negociado Hípico.

Venezuela, por su parte, enfrenta una tragedia nacional tras el doble terremoto que azotó la zona cercana a su capital, donde se encuentra ubicado el Hipódromo La Rinconada, dejando miles de muertos y afectando la recuperación del país.

Durante la reunión en la que Puerto Rico fue ratificado como sede de la Serie Hípica del Caribe, celebrada la semana pasada, México informó que enfrenta dificultades para viajar a la isla.

“En el caso de México, eso estuvo sobre la mesa. Ellos tienen unas restricciones”, explicó a El Nuevo Día la directora del Negociado Hípico de Puerto Rico, Mónica Andreu, quien no pudo precisar qué tipo de limitaciones podrían afectar la entrada de la delegación mexicana a Puerto Rico.

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“Pero, como todavía faltan entre cinco y seis meses para la Serie Hípica, esperamos que esa restricción desaparezca y puedan participar”, añadió Andreu.

La funcionaria hizo estas declaraciones al ser preguntada por este diario sobre si las restricciones de México están relacionadas con asuntos federales.

La Serie Hípica del Caribe 2026 se celebrará los días 5 y 6 de diciembre en el Hipódromo Camarero.

El caballo puertorriqueño Tamborero gana el Clásico del Caribe en el Hipódromo Camarero. (Ramón “Tonito” Zayas)

México participó en Puerto Rico cuando la Serie Hípica del Caribe se celebró por última vez en la isla, en 2021. En aquella ocasión presentó una delegación de seis ejemplares, entre ellos Hakkasan, quien compitió en el Clásico Internacional del Caribe, prueba que fue ganada por el nativo boricua Tamborero.

Venezuela también estuvo presente en la edición de 2021 con una delegación que incluyó a los ejemplares Sandovalera y El de Froix.

Para esta edición, Venezuela enfrenta una situación delicada como país, por lo que sus prioridades están enfocadas en la recuperación y estabilidad de su capital y de la nación.

Andreu explicó que Venezuela no pudo asistir de manera presencial a la reunión de la pasada semana en la que Puerto Rico fue confirmado como sede. Sin embargo, la delegación venezolana envió un representante autorizado para expresar su respaldo a la sede boricua.

República Dominicana, Panamá y Ecuador ya confirmaron su participación en la Serie Hípica del Caribe, indicó Andreu.

El evento ya cuenta con garantías para el pago de premios de las cinco pruebas clásicas que forman parte de la competencia. Esta seguridad económica proviene del millón de dólares aprobado por el Gobierno de Puerto Rico para ese propósito.

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La organización de la Serie también ha avanzado en otros aspectos, como los protocolos de cuarentena para los ejemplares, la designación del jurado hípico externo y la incorporación de veterinarios adicionales a los que ya laboran en Camarero, según explicó Andreu.

“Camarero y nosotros vamos a estar trabajando sin parar. La idea es presentar un espectáculo de altura. Estoy segura de eso. Ese es el compromiso”, afirmó.

La Serie Hípica del Caribe contará además con personal de la Organización de Investigadores de Carreras, entidad con sede en Estados Unidos que busca preservar la integridad y la salud del deporte.

Andreu explicó que este grupo participará en áreas claves de regulación, incluyendo la toma de muestras y los procesos relacionados con la medicación de los ejemplares. Su presencia, señaló, permitirá mayor transparencia en la competencia.

“Ellos participan en áreas clave de regulación, en la toma de muestras y en la medicación. Es un ente externo y le da más transparencia al evento”, sostuvo.