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España impuso un récord de seis porterías seguidas a cero con la victoria 1-0 sobre Portugal

La racha de La Roja inició en los octavos de final en 2022 y superó la gesta de Italia en 1990

7 de julio de 2026 - 10:38 AM

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Unai Simón (23), portero de España, evita un gol de Portugal intentado por Renato Veiga. (Tony Gutierrez)
Por Stephen Hawkins / The Associated Press

Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Arlington, Texas - España batió un récord del Mundial de Fútbol 2026 con su sexta portería consecutiva a cero, y el guardameta Unai Simón amplió su racha sin precedente sin recibir goles a 609 minutos tras la victoria por 1-0 conseguida el lunes sobre Portugal.

La Roja rompió el empate que mantenía con Italia (1990) y Suiza (2006-10) por la mayor cantidad de partidos consecutivos de la Copa del Mundo sin permitir un gol. La racha de España comenzó con un empate 0-0 en los octavos de final en 2022, cuando Marruecos avanzó tras una tanda de penales.

También hubo un sorprendente empate sin goles ante Cabo Verde para abrir la fase de grupos en este torneo, seguido de cuatro victorias consecutivas sin admitir tantos para avanzar a los cuartos de final.

“En el fútbol de hoy día, con lo difícil que es marcar goles y con lo parejo que está todo, el poder mantener la puerta a cero es una garantía de que un buen resultado está viniendo”, dijo Mikel Merino, cuyo tanto en los últimos instantes del encuentro dio a La Roja el triunfo y el pasaje a los cuartos de final.

Simón superó el récord previo de 517 minutos consecutivos sin recibir goles durante una goleada 3-0 sobre Austria para abrir la fase de eliminación directa el jueves. El célebre arquero italiano Walter Zenga fijó el estándar en 1990 con cinco porterías a cero consecutivas en la Copa del Mundo disputada en su país.

La racha de Simón sin recibir goles comenzó en 2022 en Catar durante una derrota 2-1 ante Japón para cerrar la fase de grupos.

Llegó al partido contra Portugal tras haber realizado apenas cuatro atajadas en esta Copa del Mundo —Austria no logró remates a puerta. Y el lunes en Arlington, Simón tuvo que hacer dos paradas en la primera mitad ante Portugal, ambas en disparos de Cristiano Ronaldo.

La segunda de esas atajadas fue una impresionante zambullida después de estirarse hacia atrás para atrapar el balón con ambas manos. Cristiano realizó ese disparo después de que el cabezazo de su compañero Jose Sa rebotó en un hombro del guardameta del Athletic Bilbao, de 29 años.

“Este récord es el resultado también del trabajo de todos sus compañeros, su solidaridad, generosidad, esfuerzo y sacrificio”, aclaró el seleccionador español Luis de la Fuente. “Todos corren para apoyarse”.

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Mundial de Fútbol 2026España
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