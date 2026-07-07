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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Heliot Ramos explota con dos cuadrangulares y cinco carreras empujadas por los Giants

El jardinero bateó de 5-3, con todos sus hits de extrabases incluyendo un triple

7 de julio de 2026 - 9:31 AM

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Heliot Ramos mantiene en alto su bate tras su cuadrangular de dos carreras en la octava entrada con el que despegó a San Francisco 10-1. (Jeff Chiu)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - El puertorriqueño Heliot Ramos conectó dos jonrones e impulsó cinco carreras para respaldar la primera victoria de Landen Roupp en más de dos meses, y los Giants de San Francisco vencieron 10-1 a los Blue Jays de Toronto la noche del lunes.

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El venezolano Víctor Bericoto añadió un doble de dos carreras.

Ramos, quien abrió el juego con un triple y anotó por un error, conectó un jonrón de tres carreras ante el relevista Tommy Nance en la sexta entrada.

Luego, Ramos castigó a Adam Nacko con un cuadrangular de dos carreras en la octava.

El boricua terminó la noche bateando de 5-3, todos extrabases, con tres anotadas además de las cinco impulsadas.

Kazuma Okamoto conectó su vigésimo jonrón por Toronto, poniendo fin a la racha de 29 entradas sin anotar de los Blue Jays.

Roupp, que no ganaba desde el 26 de abril, ponchó a cinco y dominó después de que el primer bateador al que enfrentó se embasara por un error del antesalista Casey Schmitt. Roupp permitió tres hits en ocho entradas, con cinco ponches y dos bases por bolas.

San Francisco hizo la mayor parte de su daño ofensivo ante el exlanzador All-Star de los Gigantes, Kevin Gausman.

Ramos abrió la primera entrada con un triple y anotó en la misma jugada cuando el campocorto de Toronto, el venezolano Andrés Giménez, hizo un mal tiro hacia tercera.

El dominicano Rafael Devers recibió base por bolas en la primera, avanzó a tercera con el sencillo de Jung Hoo Lee y anotó con un rodado.

Los Gigantes se pusieron 3-0 en la quinta cuando Bericoto y Luis Arraez, de Venezuela, ejecutaron un doble robo, y Bericoto anotó con un deslizamiento de cabeza en el plato.

Gausman (4-8) permitió siete carreras (cuatro limpias) en 5.3 entradas. Gausman otorgó cinco bases por bolas y ponchó a ocho.

Heliot Ramos celebra tras disparar su jonrón de tres carreras de la sexta entrada, con el que amplió a 8-1 la ventaja de los Giants.
Heliot Ramos celebra tras disparar su jonrón de tres carreras de la sexta entrada, con el que amplió a 8-1 la ventaja de los Giants. (Jeff Chiu)
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Heliot RamosBoricuas en Grandes LigasGiants de San Francisco
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