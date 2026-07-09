René Santiago buscará extender su reinado en Japón ante Daiya Kira

El campeón mundial puertorriqueño René “El Chulo” Santiago regresará al cuadrilátero en septiembre para defender sus cinturones de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el invicto japonés Daiya Kira.

El combate representará una nueva prueba ante un rival japonés para el púgil natural de Humacao, quien ha construido una exitosa racha en el país asiático y posee marca de 16-4, con nueve nocauts.

Kira, por su parte, llegará al encuentro con récord invicto de 4-0 y tres victorias por la vía rápida. Pese a su limitada experiencia en el boxeo profesional, el japonés se ha establecido rápidamente como uno de los principales contendientes de la división y ocupa la primera posición en la clasificación de la AMB.

Ese organismo había ordenado en mayo el combate mandatorio entre Santiago y Kira luego de determinar que correspondía al puertorriqueño realizar la defensa obligatoria de su campeonato. Los equipos recibieron inicialmente un periodo de 30 días para negociar el encuentro, que posteriormente fue extendido 30 días adicionales.

PUBLICIDAD

Santiago conquistó el campeonato de la OMB en marzo de 2025 al derrotar por decisión unánime al entonces monarca Shokichi Iwata en Tokio. Nueve meses después, regresó a Japón y sorprendió al campeón de la AMB, Kyosuke Takami, al imponerse por decisión dividida para unificar los cinturones de las 108 libras.

El boricua realizó su defensa más reciente el pasado 3 de abril, cuando superó por decisión unánime al excampeón mundial Masataka Taniguchi en el Korakuen Hall, de Tokio. Santiago derribó al retador en el quinto asalto.

El triunfo fue el tercero consecutivo de Santiago en Japón, donde permanece invicto en peleas de campeonato mundial.