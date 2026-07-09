Golpe a los Atléticos: Montrezl Harrell suspendido por dopaje y queda fuera de los playoffs

A un día de comenzar su serie de semifinales de conferencia, los Atléticos de San Germán enfrentan un dura baja.

El Baloncesto Superior Nacional (BSN) acogió una suspensión por dopaje del delantero refuerzo Montrezl Harrell, quien no podrá ver acción en la postemporada de la liga.

San Germán recibe el viernes a los Leones de Ponce en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

Según el director de torneo, Ricardo Carrillo, la prueba realizada data del 29 de enero de 2025, año que Harrell practicaba con el club Adelaide 36ers en la liga de Australia.

La sanción final fue notificada al jugador el pasado 29 de junio, último día de la fase regular 2026 del BSN. Harrell jugó el choque final de los Atléticos el 27 de junio contra Arecibo, anotando 32 puntos con 14 rebotes.

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“Es un caso bastante particular. La muestra de orina tiene que tener un mínimo de 90 mililitros. Orinó 80 mililitros. Le dijeron que tenía que quedarse para completar la muestra. Dijo que ya estaba deshidratado, que no iba a esperar y se fue”, informó Carrillo a El Nuevo Día.

“La prueba dio negativo. Pero, al irse del control de dopaje ya es una sanción que puede llegar a cuatro años. Pero, determinaron que esa situación no es intencional de él y le pusieron dos años de suspensión que corre retroactivo que termina el 29 de enero de 2027″, agregó.

Ante el caso, los Atléticos radicaron una apelación para que se deje sin efecto provisionalmente el castigo hasta que se haga una vista.

“No he recibido una notificación. Mientras la sanción sea la suspensión y no haya una determinación de otra naturaleza está suspendido”, indicó Carrillo.

El apoderado del equipo de la Ciudad de las Lomas, José “Cheo” Rivera realizó una expresiones escritas publicadas en las redes sociales sobre el incidente.

“Ante la situación relacionada con la suspensión del jugador Montrezl Harrell, deseamos informar que este es un asunto estrictamente personal del jugador y que no guarda relación alguna con la franquicia de los Atléticos de San Germán, ni con su participación en el BSN”, lee el comunicado.

“No obstante, nuestra franquicia ha mostrado su apoyo y continuará asistiendo a Harrell durante todo el proceso. Desde el inicio de esta situación, Montrezl Harrell, junto a sus agentes y su equipo legal, ha estado atendiendo este asunto de manera activa y responsable, conforme a los procesos correspondientes, con el objetivo de lograr una pronta resolución. Confiamos en que la verdad prevalecerá y esperamos ver a Montrezl nuevamente defendiendo nuestros colores muy pronto”, agregó.

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Harrell, de 32 años, ayudó a los Atléticos a ganar la Conferencia B para que el Monstruo Anaranjado regresara a la postemporada por primera vez en dos años.

El otrora Sexto Hombre de la NBA promedió 17.2 puntos y 10.0 rebotes en 29 juegos. El importado fue incluido al Equipo Ideal 2026 junto a su compañero de equipo André Curbelo.

Harrell también tiene un acuerdo para jugar en la liga BIG3 con los Triplets de Chicago. El acuerdo, sin embargo, no iba a impedir su participación con los Atléticos en la postemporada.