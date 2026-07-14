¡España elimina a la favorita Francia! La Roja vuelve a una final del Mundial desde 2010

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España dio un golpe de autoridad este martes al derrotar 2-0 a la favorita Francia y asegurar su pase a la gran final de la Copa Mundial, donde buscará conquistar el título por segunda vez en su historia.

La selección española fue más efectiva en los momentos decisivos y dejó sin respuesta a un conjunto francés que llegaba como principal candidato al campeonato.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente abrió el marcador a los 22 minutos gracias a Mikel Oyarzabal, quien convirtió un penal para adelantar a La Roja. El tanto permitió a los españoles controlar el ritmo del encuentro.

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Los franceses intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero se encontraron con una defensa bien organizada y un rival dispuesto a aprovechar los espacios. La sentencia llegó al minuto 58, cuando el lateral derecho Pedro Porro apareció en el ataque para marcar el 2-0 y silenciar las aspiraciones del conjunto galo.

Con la victoria, España se convierte en el primer finalista del Mundial y ahora espera por el vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles.

Francia, considerada la favorita para levantar el trofeo antes del torneo, deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar. Lleva tres semifinales consecutivas.