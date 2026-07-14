¡España elimina a la favorita Francia! La Roja vuelve a una final del Mundial desde 2010
El conjunto ibérico superó al principal candidato y ahora espera por Argentina o Inglaterra
14 de julio de 2026 - 5:00 PM
14 de julio de 2026 - 5:00 PM
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España dio un golpe de autoridad este martes al derrotar 2-0 a la favorita Francia y asegurar su pase a la gran final de la Copa Mundial, donde buscará conquistar el título por segunda vez en su historia.
La selección española fue más efectiva en los momentos decisivos y dejó sin respuesta a un conjunto francés que llegaba como principal candidato al campeonato.
El equipo dirigido por Luis de la Fuente abrió el marcador a los 22 minutos gracias a Mikel Oyarzabal, quien convirtió un penal para adelantar a La Roja. El tanto permitió a los españoles controlar el ritmo del encuentro.
Los franceses intentaron reaccionar en la segunda mitad, pero se encontraron con una defensa bien organizada y un rival dispuesto a aprovechar los espacios. La sentencia llegó al minuto 58, cuando el lateral derecho Pedro Porro apareció en el ataque para marcar el 2-0 y silenciar las aspiraciones del conjunto galo.
Con la victoria, España se convierte en el primer finalista del Mundial y ahora espera por el vencedor de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles.
Francia, considerada la favorita para levantar el trofeo antes del torneo, deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar. Lleva tres semifinales consecutivas.
La final se disputará el domingo, 19 de julio, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
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