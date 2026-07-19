¿A qué hora y dónde ver la final del Mundial entre Argentina y España?

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Lo intentaron 46 selecciones. Solo Argentina y España llegaron a la cita definitiva. Este domingo, desde las 3:00 p.m. (hora de Puerto Rico), el MetLife Stadium de Nueva Jersey coronará al campeón del Mundial 2026.

Será una final con múltiples ingredientes históricos. Por segunda vez en la historia, el partido por el título enfrentará a dos selecciones hispanohablantes. También será la primera ocasión en que los campeones vigentes de América y Europa disputen la final del Mundial. Y, como si fuera poco, el escenario reunirá por primera vez frente a frente en una Copa del Mundo a Lionel Messi y Lamine Yamal: el rey del fútbol de la última generación y quien muchos consideran su heredero.

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Ni Argentina ni España comenzaron el torneo con un dominio absoluto. Ambos equipos fueron ajustando detalles, recuperando piezas importantes y creciendo con el paso de las rondas hasta alcanzar el octavo y último partido, el único que entrega la gloria eterna.

Argentina busca conquistar su cuarto título mundial y el segundo consecutivo, luego de levantar la Copa en Catar 2022. España, por su parte, persigue apenas la segunda corona de su historia, tras la obtenida en Sudáfrica 2010.

Duelo de estilos

Para muchos, la final enfrentará la posesión española contra la intensidad y el carácter argentino. Sin embargo, ambos equipos comparten más similitudes de las que aparentan.

La identidad de España es inconfundible. El control del balón y la circulación rápida a uno o dos toques siguen siendo la esencia de una selección que mantiene la filosofía que la llevó a dominar el fútbol internacional desde la Eurocopa de 2008.

1 / 11 | FOTOS: Así vivió Argentina su épica remontada contra Inglaterra. Lionel Messi es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial en Atlanta. - Rebecca Blackwell 1 / 11 FOTOS: Así vivió Argentina su épica remontada contra Inglaterra Lionel Messi es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial en Atlanta. Rebecca Blackwell Compartir

El mediocampo formado por Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo —considerado por el técnico Luis de la Fuente como “el mejor del mundo”— ha sido el motor del equipo. Un ejemplo fue el segundo gol en la victoria 2-0 sobre Francia en semifinales: Pedro Porro culminó una jugada construida tras una secuencia de más de veinte pases iniciada en el área española.

Argentina, en cambio, ha llegado a la final con un juego más vertical y demostrando una enorme fortaleza mental. Estuvo al borde de la eliminación en los octavos de final frente a Egipto, pero remontó para ganar 3-2. En semifinales volvió a reaccionar ante Inglaterra, levantando un 1-0 en contra con dos goles en un intenso cierre para imponerse 2-1.

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“Juegan como si tuvieran siete u ocho años. No se preguntan ‘¿Y si fallo?’ o ‘¿Y si nos eliminan?’. No piensan en eso, solo en jugar al fútbol”, elogió el seleccionador Lionel Scaloni.

¿El último baile de Messi?

A sus 39 años, recién cumplidos, Messi sigue siendo el corazón futbolístico y emocional de Argentina. El ocho veces ganador del Balón de Oro llega a la final con ocho goles y cuatro asistencias, liderando otra memorable campaña albiceleste.

Del otro lado estará Yamal. Aunque su torneo ha sido más discreto desde el punto de vista estadístico, con un solo gol, el joven español continúa siendo la principal figura de una selección que apuesta al juego colectivo por encima de las individualidades.

“Argentina es puro corazón. Cuando olemos sangre, vamos por ella”, aseguró Scaloni al describir la personalidad competitiva de su equipo.

España ganó en la cancha y también en las gradas de Eco Park La fanaticada de La Roja convirtió Hato Rey en una celebración inolvidable durante la semifinal mundialista ante Francia.

Sin embargo, el técnico argentino dejó claro el respeto que siente por su rival.

“Es una gran selección y viene haciendo un trabajo extraordinario con Luis de la Fuente. De España me preocupa todo”, afirmó.

Del lado español, De la Fuente también anticipó una final de alto nivel.

“Va a ser un grandísimo espectáculo. Hay dos grandes equipos, con muchas similitudes y futbolistas de enorme talento. Los dos intentamos que el buen juego prevalezca. Ahora esperemos que el árbitro cuide los detalles”, concluyó el seleccionador español.

Ceremonia de clausura y show de medio tiempo

La final del Mundial 2026 no solo ofrecerá el esperado duelo entre Argentina y España por la Copa del Mundo. La FIFA convertirá el MetLife Stadium en el escenario de una jornada de entretenimiento con una ceremonia de clausura antes del partido y, por primera vez en la historia de una final mundialista, un espectáculo musical durante el medio tiempo.

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El encuentro podrá seguirse en Puerto Rico a través de Telemundo y sus plataformas digitales, incluyendo Peacock, para quienes prefieran verlo por streaming.

La celebración comenzará a partir de la 1:30 p.m. (hora de Puerto Rico), unos 90 minutos antes del pitazo inicial, con una ceremonia de clausura que reunirá a artistas y celebridades como Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed, además de una aparición especial de Tom Cruise.