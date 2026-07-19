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Puerto Rico comienza este lunes su participación en Santo Domingo 2026

Las selecciones femenina y masculina de polo acuático serán las primeras en entrar en acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

19 de julio de 2026 - 4:16 PM

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La selección femenina de polo acuático de Puerto Rico será la primera en entrar en acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuando enfrente este lunes a Guatemala. (alexis.cedeno)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

La delegación de Puerto Rico comenzará este lunes su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la entrada en acción de las selecciones nacionales de polo acuático, que serán las primeras representantes del equipo nacional en competir en la cita regional.

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La jornada inaugural para la delegación boricua comenzará a las 10:40 a.m., cuando el equipo femenino enfrente a Guatemala en su primer partido de la fase preliminar. Más adelante, a las 6:40 p.m., el conjunto masculino debutará ante México, también en la ronda preliminar.

Los encuentros marcarán el inicio oficial del calendario competitivo de Puerto Rico en la vigésima quinta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que este año conmemoran el centenario de la primera edición del evento, celebrada en 1926 en Ciudad de México y en los que Puerto Rico no participó.

Nathalys Ceballos, de balonmano, ondea la monoestrellada.Nathalys Ceballos es la abanderada de Puerto Rico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.La bandera olímpica ondea en San Juan.
1 / 17 | En imágenes: así fue el abanderamiento de la delegación boricua para los Juegos Centroamericanos. Nathalys Ceballos, de balonmano, ondea la monoestrellada. - alexis.cedeno

Aunque las competencias arrancan este lunes, la ceremonia de apertura se llevará a cabo el próximo viernes, 24 de julio, en Santo Domingo. La delegación puertorriqueña desfilará encabezada por la abanderada Nathalys Ceballos, integrante de la selección nacional de balonmano.

Las competencias de los Juegos se extenderán hasta el 8 de agosto con la participación de 442 atletas puertorriqueños en 33 deportes, en busca de mejorar la actuación conseguida en San Salvador 2023 cuando la delegación conquistó 96 preseas.

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) informó que la cobertura televisiva oficial de los Juegos estará a cargo de Telemundo Puerto Rico y Punto2.

La ceremonia de apertura será transmitida íntegramente por Punto2, mientras que, a partir del 25 de julio, ambas cadenas ofrecerán cobertura diaria de la justa entre la 1:00 p.m. y las 11:00 p.m.

El Nuevo Día y Primera Hora también estarán presentes en Santo Domingo para dar cobertura a todas las incidencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a través de todas sus plataformas.

Tags
Santo Domingo 2026Polo acuáticoJuegos Centroamericanos y del CaribeComité Olímpico de Puerto RicoCOPUR
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Sara Del Valle Hernández
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Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
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