Puerto Rico poncha su boleto a las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol

La Selección Nacional femenina de sóftbol dominó este sábado 8-1 a Venezuela y ponchó su boleto a las Finales de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol que se jugarán el próximo año en Australia.

En un decisivo encuentro en la fase de grupos del torneo en Perú, Aleshia Ocasio se apuntó la victoria al completar cinco entradas y solo permitió tres hits y una carrera con ocho ponches.

A primera hora, las boricuas sufrieron un doloroso revés 2-1 ante Japón en su primer turno para asegurar el pase a las Finales de la Copa.

Puerto Rico figura tercero en la clasificación mundial.