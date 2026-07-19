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Puerto Rico poncha su boleto a las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol

Las puertorriqueñas superaron a Venezuela en un decisivo encuentro en la fase de grupos en Perú y la siguiente ronda se jugará en 2027

19 de julio de 2026 - 12:10 AM

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Aleshia Ocasio se apuntó el triunfo ante Venezuela. (Carlos Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Selección Nacional femenina de sóftbol dominó este sábado 8-1 a Venezuela y ponchó su boleto a las Finales de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol que se jugarán el próximo año en Australia.

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En un decisivo encuentro en la fase de grupos del torneo en Perú, Aleshia Ocasio se apuntó la victoria al completar cinco entradas y solo permitió tres hits y una carrera con ocho ponches.

A primera hora, las boricuas sufrieron un doloroso revés 2-1 ante Japón en su primer turno para asegurar el pase a las Finales de la Copa.

Puerto Rico figura tercero en la clasificación mundial.

“Gracias a Dios, logramos nuestro objetivo. Para eso vinimos, para jugar un partido importante, fuera cual fuera, con la convicción de que nos llevaría a nuestra meta final: clasificarnos para la Copa Mundial. Tuvimos la oportunidad y, gracias a Dios, la aprovechamos”, declaró David Santos, dirigente de Puerto Rico, según el portal del organismo.

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SóftbolPuerto Rico
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