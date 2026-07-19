Puerto Rico poncha su boleto a las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol
Las puertorriqueñas superaron a Venezuela en un decisivo encuentro en la fase de grupos en Perú y la siguiente ronda se jugará en 2027
19 de julio de 2026 - 12:10 AM
19 de julio de 2026 - 12:10 AM
La Selección Nacional femenina de sóftbol dominó este sábado 8-1 a Venezuela y ponchó su boleto a las Finales de la Copa Mundial Femenina de Sóftbol que se jugarán el próximo año en Australia.
En un decisivo encuentro en la fase de grupos del torneo en Perú, Aleshia Ocasio se apuntó la victoria al completar cinco entradas y solo permitió tres hits y una carrera con ocho ponches.
A primera hora, las boricuas sufrieron un doloroso revés 2-1 ante Japón en su primer turno para asegurar el pase a las Finales de la Copa.
Puerto Rico figura tercero en la clasificación mundial.
🇵🇷 Congratulations to Puerto Rico for punching their ticket to the WBSC Women's Softball World Cup Finals 2027!#SoftballWorldCupW pic.twitter.com/KC3Dxk8GT1— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) July 19, 2026
“Gracias a Dios, logramos nuestro objetivo. Para eso vinimos, para jugar un partido importante, fuera cual fuera, con la convicción de que nos llevaría a nuestra meta final: clasificarnos para la Copa Mundial. Tuvimos la oportunidad y, gracias a Dios, la aprovechamos”, declaró David Santos, dirigente de Puerto Rico, según el portal del organismo.
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