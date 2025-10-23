Arcángel visitará las siete maravillas del mundo en 18 días

El cantante y compositor puertorriqueño Arcángel, conocido artísticamente como “La Maravilla” iniciará una nueva aventura: recorrer las siete maravillas del mundo moderno en 18 días.

El viaje, que comienza el próximo lunes, 27 de octubre en Chichén Itzá (México), lo llevará también por Machu Picchu (Perú), el Cristo Redentor (Brasil), el Coliseo Romano (Italia), Petra (Jordania), el Taj Mahal (India) y culminará en la Gran Muralla (China).

Durante este recorrido, Arcángel compartirá contenido con sus seguidores a través de Instagram, ofreciendo una mirada a cada destino con sus paisajes, su gente y las experiencias que viva.

El recorrido es parte de la promoción del Claro Global Roaming, de la compañía de telefonía Claro Puerto Rico.

“Gracias a Claro por conectarme con el mundo mientras vivo esta experiencia. Siete maravillas, siete destinos, una sola conexión real. La Maravilla siempre conectado, gracias a Claro”, destacó el artista, quien estará conectado durante todo el trayecto gracias el servicio.

PUBLICIDAD

Según Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico, la compañía se unió al proyecto para garantizar que “La Maravilla” pueda documentar cada paso de su experiencia sin perder comunicación con su público.

“Claro garantizará que se mantenga conectado en todo momento gracias a nuestro servicio Claro Global Roaming, disponible en sobre 220 destinos internacionales”, puntualizó el ejecutivo.