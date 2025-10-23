Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de octubre de 2025
80°nubes rotas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arcángel visitará las siete maravillas del mundo en 18 días

El artista urbano documentará su recorrido por Chichén Itzá, Machu Picchu, el Taj Mahal y otros destinos

23 de octubre de 2025 - 12:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arcángel visitará las siete maravillas. (Carlos Rivera Giusti/Staff//GFR Media)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante y compositor puertorriqueño Arcángel, conocido artísticamente como “La Maravilla” iniciará una nueva aventura: recorrer las siete maravillas del mundo moderno en 18 días.

RELACIONADAS

El viaje, que comienza el próximo lunes, 27 de octubre en Chichén Itzá (México), lo llevará también por Machu Picchu (Perú), el Cristo Redentor (Brasil), el Coliseo Romano (Italia), Petra (Jordania), el Taj Mahal (India) y culminará en la Gran Muralla (China).

Durante este recorrido, Arcángel compartirá contenido con sus seguidores a través de Instagram, ofreciendo una mirada a cada destino con sus paisajes, su gente y las experiencias que viva.

El recorrido es parte de la promoción del Claro Global Roaming, de la compañía de telefonía Claro Puerto Rico.

“Gracias a Claro por conectarme con el mundo mientras vivo esta experiencia. Siete maravillas, siete destinos, una sola conexión real. La Maravilla siempre conectado, gracias a Claro”, destacó el artista, quien estará conectado durante todo el trayecto gracias el servicio.

Según Enrique Ortiz de Montellano, presidente y principal oficial ejecutivo de Claro Puerto Rico, la compañía se unió al proyecto para garantizar que “La Maravilla” pueda documentar cada paso de su experiencia sin perder comunicación con su público.

“Claro garantizará que se mantenga conectado en todo momento gracias a nuestro servicio Claro Global Roaming, disponible en sobre 220 destinos internacionales”, puntualizó el ejecutivo.

Con el Claro Global Roaming, agregó, los clientes disfrutan de llamadas ilimitadas en el país visitado y hacia Puerto Rico y Estados Unidos; y texto y data ilimitada para navegación, redes sociales y aplicaciones.

Tags
ArcángelClaro
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 23 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: