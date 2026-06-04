Primera temporada de “De la puerta pa’ dentro” se despide de TeleOnce
Según indicaron, Jailene Cintrón se queda en el Canal 11 y pronto anunciarán más colaboraciones
4 de junio de 2026 - 9:31 PM
4 de junio de 2026 - 9:31 PM
TeleOnce anunció el cierre de temporada de “De la puerta pa’ dentro”, espacio conducido por Jailene Cintrón junto al Padre Orlando Lugo y Jimmy Colón, donde semana tras semana el público disfrutó de emotivas conversaciones con reconocidas figuras del país, quienes abrieron su corazón para compartir experiencias, vivencias y aspectos poco conocidos de sus vidas.
Durante la temporada, el programa recibió a invitados especiales que conectaron con la audiencia a través de historias marcadas por retos, aprendizajes y momentos significativos que dejaron huella en los televidentes.
“Estamos profundamente agradecidos con cada uno de los artistas, invitados y televidentes que formaron parte de esta temporada y conectaron con el contenido presentado semana tras semana. ‘De la puerta pa’ dentro’ logró crear un espacio genuino de conversación y cercanía que el público recibió con mucho cariño”, expresó Luani Pellot, vicepresidente de Programación y Operaciones de TeleOnce.
Por su parte, Cintrón agradeció el respaldo del público y la oportunidad de formar parte de un proyecto que permitió mostrar historias humanas, inspiradoras y llenas de autenticidad. “Ha sido una experiencia muy especial poder conectar con tantas personas y escuchar testimonios que tocaron el corazón de nuestra audiencia”, expresó la presentadora.
TeleOnce destacó además que la animadora continuará en la familia del canal y adelantó que próximamente anunciarán nuevas colaboraciones en común.
Finalmente, el canal agradeció el respaldo brindado por el público a lo largo de la temporada y reafirmó su compromiso de continuar con propuestas de entretenimiento y contenido local de calidad para la audiencia puertorriqueña.
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