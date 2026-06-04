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Primera temporada de “De la puerta pa’ dentro” se despide de TeleOnce

Según indicaron, Jailene Cintrón se queda en el Canal 11 y pronto anunciarán más colaboraciones

4 de junio de 2026 - 9:31 PM

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El programa contó con la visita de Sonya Cortés y Yasmín Mejía. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

TeleOnce anunció el cierre de temporada de “De la puerta pa’ dentro”, espacio conducido por Jailene Cintrón junto al Padre Orlando Lugo y Jimmy Colón, donde semana tras semana el público disfrutó de emotivas conversaciones con reconocidas figuras del país, quienes abrieron su corazón para compartir experiencias, vivencias y aspectos poco conocidos de sus vidas.

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Durante la temporada, el programa recibió a invitados especiales que conectaron con la audiencia a través de historias marcadas por retos, aprendizajes y momentos significativos que dejaron huella en los televidentes.

“Estamos profundamente agradecidos con cada uno de los artistas, invitados y televidentes que formaron parte de esta temporada y conectaron con el contenido presentado semana tras semana. ‘De la puerta pa’ dentro’ logró crear un espacio genuino de conversación y cercanía que el público recibió con mucho cariño”, expresó Luani Pellot, vicepresidente de Programación y Operaciones de TeleOnce.

Por su parte, Cintrón agradeció el respaldo del público y la oportunidad de formar parte de un proyecto que permitió mostrar historias humanas, inspiradoras y llenas de autenticidad. “Ha sido una experiencia muy especial poder conectar con tantas personas y escuchar testimonios que tocaron el corazón de nuestra audiencia”, expresó la presentadora.

TeleOnce destacó además que la animadora continuará en la familia del canal y adelantó que próximamente anunciarán nuevas colaboraciones en común.

Finalmente, el canal agradeció el respaldo brindado por el público a lo largo de la temporada y reafirmó su compromiso de continuar con propuestas de entretenimiento y contenido local de calidad para la audiencia puertorriqueña.

Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. Luego de años como animadora se lanzó como cantante.Jailene Cintron animará "De la puerta pa dentro", un programa que irá el aire por TeleOnce a partir del domingo 19 de abril.
1 / 49 | FOTOS: Recordando a Jailene Cintrón en “No te Duermas” y su icónico “Echa papito”. Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. - Archivo
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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