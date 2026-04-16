Kcho Santiago sorprende a Jailene Cintrón previo al estreno de su nuevo programa en TeleOnce
Frente a las cámaras de “En familia” ambos recordaron sus tiempos en “No te duermas” y cómo nació su amistad
16 de abril de 2026 - 3:32 PM
16 de abril de 2026 - 3:32 PM
Hablar de la época de oro de la producción televisiva en Puerto Rico es, inevitablemente, mencionar la sinergia creativa entre Jailene Cintrón y Kcho Santiago. Mientras la presentadora cautivaba al país con su carisma y versatilidad frente a las cámaras en el icónico programa “No te duermas”, la visión del productor desde la dirección trazaba el ritmo de un formato que rompió esquemas en los años 90.
El tiempo, sin embargo, parece no haber pasado cuando ambos coinciden en un set. Más allá de una relación de trabajo, los dos representan un pilar de la cultura popular puertorriqueña que recientemente revivió la nostalgia colectiva con proyectos como la película “Los lunes a las 9″, donde la dirección de Santiago y la imagen de Cintrón volvieron a ser protagonistas de una historia que marcó a toda una generación.
La audiencia, por su parte, pudo ser testigo de lo anterior -una vez más- esta tarde, mientras Cintrón promocionaba el estreno de “De la puerta pa’ dentro” en el espacio “En familia” de TeleOnce. Allí, la producción la sorprendió con la visita de su entrañable amigo y colega.
“No podemos obviar una etapa muy importante en tu vida y quiero que mires hacia atrás y veas lo que tenemos ahí. Yo quiero que tú nos cuentes un poquito de qué recuerdos te trae esa puerta”, dijo la presentadora Saritza Alvarado, quien sustituyó a Laihany Pontón.
“Mi entrada”, respondió la “Novia de Puerto Rico” antes de que Santiago saliera al encuentro. Entre abrazos y risas, la comunicadora lo describió como su “hermano”.
“Recibimos a Kcho Santiago quien nos contó cómo fue que Jailene llegó a ‘No te duermas’ y cómo nació su amistad”, indicó la producción en otra publicación.
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