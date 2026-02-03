Jailene Cintrón regresa a TeleOnce, luego de 30 años: “Representa una nueva etapa llena de propósito”

La presentadora y cantante Jailene Cintrón se une a la familia de TeleOnce, luego de que en agosto pasado se despidiera del programa “Pégate al Mediodía”, a través de la pantalla de Wapa Televisión.

Así lo anunció este martes la gerencia del canal, en busca de fortalecer su oferta de contenido y ampliar la conexión con los televidentes. Con una trayectoria destacada y una sólida carrera en los medios, se destaca en la comunicación publicada que Cintrón se ha ganado el reconocimiento del público por su estilo auténtico, cercano y dinámico.

Su regreso a TeleOnce, luego de más de 30 años desde su participación en el programa “Fiesta”, responde al compromiso del canal de continuar innovando y apostando al talento local que representa la diversidad y el talento puertorriqueño.

“En TeleOnce seguimos evolucionando para ofrecer contenido relevante, fresco y alineado con los intereses de nuestra audiencia. La integración de Jailene Cintrón refuerza esa visión y nos permite ampliar nuestra propuesta sumando con otra comunicadora que conecta genuinamente con el público”, expresó Lenard Liberman, presidente del canal.

Por su parte, Cintrón expresó: “Regresar a TeleOnce representa una nueva etapa llena de propósito. Me emociona reencontrarme con un canal que valora la credibilidad, la evolución y la conexión real con el público puertorriqueño”.

Jailene Cintrón formará parte de nuevos proyectos que serán anunciados próximamente, para aportar su experiencia, creatividad y carisma a la pantalla de TeleOnce.