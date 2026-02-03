Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Jailene Cintrón regresa a TeleOnce, luego de 30 años: “Representa una nueva etapa llena de propósito”

La presentadora de televisión formará parte de nuevos proyectos

3 de febrero de 2026 - 11:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
TeleOnce, Guaynabo - 18 de noviembre de 2025 Flash - Entrevista con el Padre Orlando, Jailene y Deddie Romero. Juntos tendrán el especial para Teleonce llamado "Bendito Banquete". EN LA FOTO: - Jailene Cintrón FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez Padre Orlando, Jailene Cintrón, Deddie Romero, Especial de TV, Unitario, comedia familiar, Teleonce, Bendito Banquete, Thanks Giving, Acción de Gracias (Pablo Martínez Rodríguez)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La presentadora y cantante Jailene Cintrón se une a la familia de TeleOnce, luego de que en agosto pasado se despidiera del programa “Pégate al Mediodía”, a través de la pantalla de Wapa Televisión.

Así lo anunció este martes la gerencia del canal, en busca de fortalecer su oferta de contenido y ampliar la conexión con los televidentes. Con una trayectoria destacada y una sólida carrera en los medios, se destaca en la comunicación publicada que Cintrón se ha ganado el reconocimiento del público por su estilo auténtico, cercano y dinámico.

Su regreso a TeleOnce, luego de más de 30 años desde su participación en el programa “Fiesta”, responde al compromiso del canal de continuar innovando y apostando al talento local que representa la diversidad y el talento puertorriqueño.

“En TeleOnce seguimos evolucionando para ofrecer contenido relevante, fresco y alineado con los intereses de nuestra audiencia. La integración de Jailene Cintrón refuerza esa visión y nos permite ampliar nuestra propuesta sumando con otra comunicadora que conecta genuinamente con el público”, expresó Lenard Liberman, presidente del canal.

Por su parte, Cintrón expresó: “Regresar a TeleOnce representa una nueva etapa llena de propósito. Me emociona reencontrarme con un canal que valora la credibilidad, la evolución y la conexión real con el público puertorriqueño”.

Jailene Cintrón formará parte de nuevos proyectos que serán anunciados próximamente, para aportar su experiencia, creatividad y carisma a la pantalla de TeleOnce.

En noviembre pasado, hizo aparición en la pantalla de TeleOnce al ser parte del especial “Bendito banquete”, en el marco del Día de Acción de Gracias, producido por jóvenes ponceños bajo la guía del padre Orlando Lugo, junto a Deddie Romero.

Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimiento
