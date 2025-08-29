Opinión
29 de agosto de 2025
82°ligeramente nublado
Jailene Cintrón reaparece renovada y enamorada en las calles de Washington D. C.

Según su esposo, José Juan Arce, “esta jeva” le gusta más

29 de agosto de 2025 - 8:54 PM

Jailene Cintrón se despidió recientemente de "Pégate al mediodía" de Wapa Televisión. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El próximo 31 de octubre, la animadora Jailene Cintrón cumplirá 27 años de matrimonio con José Juan Arce. Hoy la pareja tiene dos hijas, Victoria de los Ángeles y Lara Valeria, quienes ya son adultas.

A principios de agosto, tras varios años como presentadora del programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, Cintrón anunció que se dedicaría de lleno a su proyecto de vida, la plataforma digital “Mujer pa’ ti”.

Esta tarde, sin embargo, la animadora sorprendió al reaparecer con nuevo “look” y enamorada por las calles de Washington D. C. Su compañero de vida, asimismo, se mostró encantado.

“¿Cómo te sientes con esta nueva jeva?, le preguntó Cintrón a Arce. “Mucho mejor porque me gusta el pelo rizo. Me gusta más esta jeva, ‘mas mejor’”, respondió el padre de sus hijas.

La cantante se despidió de las cámaras de Wapa Televisión con un mensaje cargado de agradecimiento.

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de ‘Pégate al mediodía’. Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que ‘Pégate al mediodía’ y Wapa siempre serán mi casa”, expresó en aquel entonces.

Según su biografía en el sitio digital de la Fundación para la Cultura Popular, más allá de su simpatía y de su don de gente, Cintrón ha calado en el público puertorriqueño por su talento en el baile, la animación y el canto.

Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. Luego de años como animadora se lanzó como cantante.Desde hace varios años es una de las animadoras de "Pégate al Mediodía" que transmite Wapa.
1 / 44 | FOTOS: Recordando a Jailene Cintrón desde "No te Duermas" hasta sus merengazos. Aunque ha había estado en otros progromas de televisión, Jaileen Cintrón se consagró como animadora, y se dio a conocer más, en el desaparecido programa "No te Duermas" de Antonio Sánchez "El Gangster". Aquí en una imagen del 1992. - Archivo

Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
