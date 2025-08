Jailene Cintrón le dice adiós a “Pégate al Mediodía”

“Siempre me voy a quedar corta de palabras en agradecimiento por la confianza que, desde un principio, me ofreció Gilda Santini como todo su equipo, para poder ser parte de la familia de Pégate al Mediodía. Esa confianza y el profundo cariño hacia la audiencia es la que me mantuvo durante todos estos años compartiendo y dando lo mejor de mí, a través de la pantalla chica. Ahora quiero retomar mi gran proyecto de vida y sé que Pégate al Mediodía y Wapa siempre serán mi casa” , expresó la animadora, quien se dedicará a su proyecto de vida, la plataforma digital “Mujer Pa’Ti”.

“Hay proyectos que se me han presentado en donde puedo seguir fortaleciendo el valor de la mujer y no los he podido realizar por el compromiso que tenía en Pégate al Mediodía. Me quiero dar la oportunidad de poder aceptar nuevos proyectos y seguir creciendo nuestra plataforma”, añadió Cintrón.