Celinee Santos rompe récord en “La casa de los famosos”
Antes ese récord lo tenía la ganadora de la cuarta temporada del “reality” de Telemundo, la boricua Maripily Rivera
14 de mayo de 2026 - 12:01 PM
14 de mayo de 2026 - 12:01 PM
Celinee Santos está a punto de llegar a la final de “La casa de los famosos 6”.
Este lunes, la exMiss Universo República Dominicana rompió el récord del mayor número de salvaciones desde el debut competencia en el año 2021, cuando Alicia Machado, Miss Universo 1996, se convirtió en la primera ganadora.
Santos venció con ocho salvaciones de eliminación y una salvación de expulsión a la boricua Maripily Rivera, quien ganó la cuarta temporada del reality de Telemundo y ostentaba el récord anterior con siete regresos del SUM (sala de eliminación).
La beldad dominicana se vislumbra como la próxima ganadora del reality, que la convertiría en la sucesora de su compatriota, Carlos Antonio Cruz (Caramelo), quien se alzó con el premio mayor de 200 mil dólares en la edición All Stars.
Santos ha recibido el apoyo de miles de espectadores de la cadena por su impontente personalidad, resaltando por la seguridad que proyecta y la franqueza con la que enfrenta a sus rivales.
Mientras sus compañeros consideran que Santos es “mala”, el público admira su “papel antagónico” dentro del juego.
La reina de belleza y modelo genera controveria en cada participación en televisión. Se recuerda que estuvo en el concurso de cocina “Top Chef VIP” y en el certamen Miss Universo 2024, donde fue acusada de ser una persona conflictiva y tóxica.
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