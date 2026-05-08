“La casa de los famosos” tendrá séptima temporada por Telemundo
También volverán “Top Chef VIP” y “Exatlón Estados Unidos”.
8 de mayo de 2026 - 8:35 PM
8 de mayo de 2026 - 8:35 PM
NBCUniversal Telemundo Enterprises presentó esta tarde su propuesta de programación para la temporada “Upfront 2026-2027″ con una estrategia centrada en la expansión multiplataforma, el contenido en vivo y la cobertura exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más importante.
La compañía destacó que más del 70% de su programación será transmitida en vivo. De esta manera, se mantiene como una de las principales referentes de la cultura latina en Estados Unidos a través de deportes, entretenimiento y noticias.
“Estamos entrando en uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra compañía”, aseguró Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, quien remarcó que la estrategia apunta a “construir fandoms, crear momentos culturales y conectar a las audiencias en todas las plataformas”.
Entre tanto, el “reality” multiplataforma “La casa de los famosos” regresará con nuevas celebridades y su clásica transmisión 24/7. También volverán “Top Chef VIP” “Exatlón Estados Unidos”.
Entre las novedades se destacan “Operación Triunfo”, conducido por Natalia Téllez, y “Juego de villanos”, una competencia que reunirá a polémicas figuras de “realities” en español.
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