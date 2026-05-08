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“La casa de los famosos” tendrá séptima temporada por Telemundo

También volverán “Top Chef VIP” y “Exatlón Estados Unidos”.

8 de mayo de 2026 - 8:35 PM

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"La casa de los famosos" (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

NBCUniversal Telemundo Enterprises presentó esta tarde su propuesta de programación para la temporada “Upfront 2026-2027″ con una estrategia centrada en la expansión multiplataforma, el contenido en vivo y la cobertura exclusiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más importante.

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La compañía destacó que más del 70% de su programación será transmitida en vivo. De esta manera, se mantiene como una de las principales referentes de la cultura latina en Estados Unidos a través de deportes, entretenimiento y noticias.

“Estamos entrando en uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra compañía”, aseguró Luis Fernández, presidente ejecutivo de NBCUniversal Telemundo Enterprises, quien remarcó que la estrategia apunta a “construir fandoms, crear momentos culturales y conectar a las audiencias en todas las plataformas”.

Entre tanto, el “reality” multiplataforma “La casa de los famosos” regresará con nuevas celebridades y su clásica transmisión 24/7. También volverán “Top Chef VIP” “Exatlón Estados Unidos”.

Entre las novedades se destacan “Operación Triunfo”, conducido por Natalia Téllez, y “Juego de villanos”, una competencia que reunirá a polémicas figuras de “realities” en español.

Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini.La actividad se celebró bajo el tema "Voy subiendo". Los periodistas Julio Rivera Saniel y Milly Méndez dijeron presente. Parte de los reporteros de "Telenoticias Fin de Semana".
1 / 9 | "Voy subiendo": Telemundo Puerto Rico celebra su "Upfront" . Telemundo Puerto Rico presentó su programación para el 2026 a clientes y socios de negocio. En la foto, la presentadora Ivonne Orsini. - Facebook
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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